Порошенко хочет построить мост через Дунай

Президент Украины Петр Порошенко заявил о начале разработки документации для строительства моста через Дунай. Об этом он рассказал во время открытия нового мостового перехода на автодороге "Одесса-Рени", передает пресс-служба главы государства.

Он напомнил, что во время визита премьер-министра Болгарии в Украину были даны необходимые поручения по проекту строительства международной трассы не только по маршруту Одесса-Рени, но и через Румынию и Болгарию, чтобы таким образом связать три страны Причерноморья.

"Мы имеем несколько возможных мест для построения моста через Дунай. Мы начинаем разработку необходимой проектной документации и согласование с нашими румынскими и болгарскими партнерами. Уверен в том, что это движение правильное. Движение в Европу", - отметил Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что автомобильное сообщение с Румынией и Болгарией будет способствовать развитию юга Одесской области.

Напомним, в Украине открыли новый железнодорожный Бескидский тоннель. Его протяженность составляет 1822 м. Тоннель имеет два пути. Он проходит через гору на высоте 781-807 м над уровнем моря. Слой породы над ним достигает 182 м. Стоимость проекта - 2,9 млрд грн.

Он будет пропускать до 100 пар поездов в сутки со скоростью 60-70 км/час. Действующий однопутный тоннель может максимум пропустить 47 поездов в сутки на скорости 15-40 км/час.