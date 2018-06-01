Начало реконструкции Шулявского путепровода отложили на неопределенный срок

Начало активной фазы реконструкции Шулявского путепровода в Киеве перенесли на неопределенный срок из-за того, что Киевсовет должен рассмотреть петицию об альтернативном вариантом реконструкции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева".

"Нет, еще не началась (реконструкция - ред.) в связи с петицией Виктора Петрука, на 6 июня запланировано рассмотрение комиссией его варианта. Но мы не останавливаемся, подготовительные работы продолжаются, люди готовятся к этой работе - до перекрытия с последующим выполнением работ. Начало работ зависит от того, как будут рассмотрены варианты. Мы надеемся, что Петруку будут приведены все доводы, что его вариант не терпит критики, и после этого мы приступим к работе", - говорится в сообщении.

Петиция была создана 8 мая 2018 года. Ее автор требует провести закрытый архитектурный конкурс на лучшее проектное решение развязки Шулявского путепровода. По его мнению, принятый КГГА вариант реконструкции по схеме неполный "Четырехлистник" не приведет к улучшению транспортной ситуации в городе.

"Четырехлистник" является устаревшим типом транспортной развязки, что имеет ограниченное использование в городах. Реализация его на пересечении Малой кольцевой дороги (Гетьмана - Довженко) и пр-та Победы не приведет к улучшению транспортной ситуации в городе. Альтернативой неполному "Четырехлистнику" является трехуровневая развязка с реверсивным распределительным кольцом - современное инновационное решение с высокими технико-эксплуатационными показателями", - указано в тексте петиции.

Она набрала необходимое количество голосов, поэтому столичная власть должна ее рассмотреть.

Ранее планировалось, что 1 мая начнется подготовка к реконструкции Шулявского путепровода, которую планируют завершить за 17 месяцев.