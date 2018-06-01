Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Начало реконструкции Шулявского путепровода отложили на неопределенный срок

Начало реконструкции Шулявского путепровода отложили на неопределенный срок

Начало реконструкции Шулявского путепровода отложили на неопределенный срок
Вариант реконструкции, утвержденный КГГА / Фото: facebook.com/kievtransport

Сначала Киевсовет должен рассмотреть петицию об альтернативном варианте реконструкции

01.06.18 337
100

Начало активной фазы реконструкции Шулявского путепровода в Киеве перенесли на неопределенный срок из-за того, что Киевсовет должен рассмотреть петицию об альтернативном вариантом реконструкции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева".

"Нет, еще не началась (реконструкция - ред.) в связи с петицией Виктора Петрука, на 6 июня запланировано рассмотрение комиссией его варианта. Но мы не останавливаемся, подготовительные работы продолжаются, люди готовятся к этой работе - до перекрытия с последующим выполнением работ. Начало работ зависит от того, как будут рассмотрены варианты. Мы надеемся, что Петруку будут приведены все доводы, что его вариант не терпит критики, и после этого мы приступим к работе", - говорится в сообщении.

Петиция была создана 8 мая 2018 года. Ее автор требует провести закрытый архитектурный конкурс на лучшее проектное решение развязки Шулявского путепровода. По его мнению, принятый КГГА вариант реконструкции по схеме неполный "Четырехлистник" не приведет к улучшению транспортной ситуации в городе.

 "Четырехлистник" является устаревшим типом транспортной развязки, что имеет ограниченное использование в городах. Реализация его на пересечении Малой кольцевой дороги (Гетьмана - Довженко) и пр-та Победы не приведет к улучшению транспортной ситуации в городе. Альтернативой неполному "Четырехлистнику" является трехуровневая развязка с реверсивным распределительным кольцом - современное инновационное решение с высокими технико-эксплуатационными показателями", - указано в тексте петиции.

Она набрала необходимое количество голосов, поэтому столичная власть должна ее рассмотреть.

Ранее планировалось, что 1 мая начнется подготовка к реконструкции Шулявского путепровода, которую планируют завершить за 17 месяцев. 

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Число киевских депутатов могут сократить в 5 разКиев легализовал скандальные стройки ВойцеховскогоКиевсовет рекомендовал заменить полиэтиленовые пакеты бумажными
Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 33483
  2. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 33553
  3. Новые средние. Как живут и на что тратят деньги украинские IT-специалисты 3590
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 8869
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 16397
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 19014
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 12112
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 13571
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 10810
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 9889
  1. Порошенко со скандалом уволил главу района в Одесской области 23997 / 38680
  2. Незручні малята. З Днем захисту дітей, дорослі! 5093 / 6088
  3. Лукашенко призвал россиян искать позитив от возможного вступления Украины в НАТО 2576 / 3000
  4. Юнкер призвал покончить с "травлей России" 2384 / 2757
  5. Цинизм мундиаля. Как ЧМ-2018 по футболу в России изгнал мораль из международной политики 2224 / 2352
  6. В Португалии самолет совершил экстренную посадку из-за воняющего пассажира 2025 / 2451
  7. В Нидерландах заявили, что Украину необходимо привлечь к ответственности за катастрофу MH17 1614 / 1952
  8. Вышинский отказался от украинского гражданства и просит помощи у Путина 1564 / 1752
  9. Минздрав предупреждает. Зачем МОЗ стахановскими методами претворяет в жизнь решения партии и правительства 1288 / 1558
  10. Карта военных действий на Донбассе на 1 июня 1260 / 1416
  1. Незручні малята. З Днем захисту дітей, дорослі! 107 / 6088
  2. Порошенко со скандалом уволил главу района в Одесской области 32 / 38680
  3. Инновационные разработки украинских ученых с помощью IT-технологий 29 / 363
  4. Цинизм мундиаля. Как ЧМ-2018 по футболу в России изгнал мораль из международной политики 28 / 2352
  5. Минздрав предупреждает. Зачем МОЗ стахановскими методами претворяет в жизнь решения партии и правительства 15 / 1558
  6. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 6 / 33483
  7. В Португалии самолет совершил экстренную посадку из-за воняющего пассажира 6 / 2451
  8. Итоги мая. Порошенко усиливает политические позиции благодаря силовым ведомствам 5 / 1560
  9. Половина украинцев считает борьбу с коррупцией в стране провальной, - опрос 4 / 243
  10. На Крымском мосту произошла первая авария 4 / 934
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.