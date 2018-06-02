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Ситуация на Донбассе

Видео В РФ у границ с Украиной зафиксировали колонну военной техники

<span class="label red">Видео</span> В РФ у границ с Украиной зафиксировали колонну военной техники
Фото: Скриншот

Запись была сделана из проезжавшего мимо автомобиля

02.06.18 525
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В Ростовской области (РФ) в непосредственной близости к украинской границе была замечена колонна военной техники.

Об этом сообщил на странице в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.



"Колонна военной техники ВС РФ в Ростовской области вблизи границы с Украиной (напротив оккупированной территории, контролируемой "ЛНР")", - написал он, уточнив, что съемки осуществлялись силами "Информационного сопротивления".

Запись была сделана из проезжавшего мимо автомобиля.

Отметим, оккупанты на Донбассе 33 раза за прошедшие сутки нарушали режим прекращения огня, из них 3 раза применяли тяжелое вооружение.

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