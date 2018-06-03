Глава Минздрава Ульяна Супрун написала письмо на имя главе МИД РФ Сергея Лаврова и министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой с требованием допустить украинских и международных врачей к украинским политзаключенным. Об этом он сообщила в Twitter.
"Министерство здравоохранения Украины обращается с требованием допустить украинских и международных врачей и представителей международных медицинских организаций к украинскому политзаключенному Олегу Сенцову и другим задержанным или осужденным гражданам Украины с целью оценки их состояния здоровья", - говорится в письме.
Звернулися до РФ з вимогою допустити українських та міжнародних лікарів до українських політв’язнів. Спільно з @PavloKlimkin нагадуємо світу що #TheyAreStillThere #FreeSentsov #FreeBalukh #FreeKolchenko pic.twitter.com/Hbq89RqdqR— Уляна Супрун (@usuprun) 3 июня 2018 г.
Напомним, по меньшей мере, 24 украинца являются политическими заключенными в РФ, более 40 - в оккупированном Крыму.