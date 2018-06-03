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Освобождение заложников Кремля

Матери Сенцова и Кольченко обратились к Порошенко

Матери Сенцова и Кольченко обратились к Порошенко
Олег Сенцов и Александр Кольченко / Фото: amnesty.org.pl

Женщины просят президента помочь освободить их сыновей

03.06.18 90
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Матери украинских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко впервые встретились и обратились к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой о содействии в освобождении сыновей. Об этом сообщает Крым.Реалии.

"Господин Порошенко, к вам обращаются матери ваших граждан, которые сидят в российских тюрьмах. Очень вас просим, помогите! Cын мой уже пошел на крайнюю меру – на голодовку. Хотя до этого он говорил, что этого делать нельзя. Вся надежда на то, что вы не бросите наших детей в этой тюрьме", – сказала Людмила Сенцова.

"Уважаемый господин президент, обращаюсь к вам. Сделайте все возможное, чтобы освободить наших сыновей. Чтобы они не разочаровались ни в президенте, ни в своем государстве», – добавила Лариса Кольченко.

При этом к российскому президенту Владимиру Путину матери политзаключенных обращаться не стали.

"Саша бы не одобрил… Олег тоже", – пояснили обе женщины.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных. 31 мая голодовку также начал Кольченко.

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