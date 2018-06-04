Абитуриенты из Крыма и Донбасса могут поступать в украинские вузы без ВНО, паспорта и аттестата

В понедельник, 4 июня, начали работать более 70 образовательных центров, через которые абитуриенты с оккупированных территорий Крыма и Донбасса могут поступать в украинские вузы по упрощенной системе.

Об этом говорится на сайте Минобразования.

Сообщается, что открыты были 35 центров "Крым-Украина" и 37 - "Донбасс-Украина".

"Упрощенная процедура заключается в том, что абитуриентам из Крыма и Донбасса, которые обратятся в центры, не нужно сдавать ВНО. Зато им надо пройти государственную итоговую аттестацию по 2 предметам - украинский язык, история Украины, а также сдать вступительный экзамен по профильному предмету или творческий конкурс. Вступить можно без паспорта и украинского аттестата", - говорится в сообщении.

В прошлом году через образовательные центры для переселенцев в украинские вузы поступило 1550 абитуриентов с оккупированных территорий.

"В среднем процедура вступления длится около 3-4 дней. В основном на это время вузы обеспечивают поступающих общежитиями и вообще стараются идти им навстречу и создавать максимально комфортные условия", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 4 июня, в Украине прошло внешнее независимое оценивание по биологии.