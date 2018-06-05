Путин о возвращении Крыма: таких условий и быть не может

Российская Федерации не вернет оккупированный Крым Украине ни при каких условиях, поскольку считает его законно своим.
Об этом сказал российский президент Владимир Путин в интервью австрийскому телеканалу ORF, передает пресс-служба Кремля.
"Нет таких условий и быть не может", - сказал Путин отвечая на вопрос, что должно произойти, чтобы Россия вернула Крым Украине.
"Когда в Украине произошел антиконституционный вооруженный переворот, захват власти с помощью силы, наша армия находилась в Крыму на законных основаниях, по договору там находилась наша военная база. Первое, что мы сделали, – мы увеличили свой контингент для охраны наших Вооруженных Сил там, наших военных объектов, на которые, мы видели, уже готовятся различные покушения и посягательства. Вот с чего все началось", - добавил он.
В свою очередь австрийский журналист Армин Вольф отметил, что речь идет не о контингенте, а о бойцах в униформе без опознавательных знаков.
Он подчеркнул, что после "переворота" крымчане "почувствовали себя в опасности", а российские войска обеспечили проведение "независимых свободных выборов".
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: РФ тайно переселила в Крым миллион россиян, - Джемилев
"Вы знаете, если вам не нравятся мои ответы, то вы тогда не задавайте вопросов. Но если вы хотите получить мое мнение по тем вопросам, которые я задаю, то вам нужно все‑таки набраться терпения", - сказал Путин журналисту на комментарий, что аннексия Крыма является первым примером захвата территории в Европе после Второй мировой войны.
После высказываний Путина о легитимности референдума в Крыму журналист задал вопрос, согласится ли он на референдум об отделении от России Чечни, Дагестана и Ингушетии. На это Путин ответил, что "радикальные элементы Аль-Каиды хотели, в принципе, оторвать эту территорию от Российской Федерации и образовать халифат от Черного до Каспийского моря".
"Не думаю, что Австрия и Европа этому возрадовались бы, ничего хорошего из этого не получилось бы. Но сам чеченский народ на выборах пришел к совершенно другому выводу, и в ходе дискуссии после всяких кровавых событий все-таки чеченский народ подписал договор с Российской Федерацией. Российская Федерация пошла на очень сложное для себя решение о придании Чечне и многим другим субъектам Российской Федерации такого статуса, который определяет большой уровень их самостоятельности в рамках Российской Федерации. И это было в конечном итоге решение самого чеченского народа, мы этому очень рады и придерживаемся этих договоренностей… То же самое, кстати говоря, можно было бы сделать и в Украине применительно к Донбассу. Почему этого не сделано до сих пор? И тогда не нужно было бы ограничивать применение языков иностранных меньшинств в Украине", - заявил Путин.
Напомним, ранее лидер крымских татар Мустафа Джемилев также заявил, что на территории оккупированного Россией Крыма находятся шесть ядерных боеголовок.