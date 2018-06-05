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Путин о возвращении Крыма: таких условий и быть не может

Путин о возвращении Крыма: таких условий и быть не может
Владимир Путин / Фото: пресс-служба Кремля

Крымчане "почувствовали себя в опасности", а российские войска обеспечили проведение "независимых свободных выборов", убежден президент РФ

05.06.18 1170
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Российская Федерации не вернет оккупированный Крым Украине ни при каких условиях, поскольку считает его законно своим.

Об этом сказал российский президент Владимир Путин в интервью австрийскому телеканалу ORF, передает пресс-служба Кремля.

"Нет таких условий и быть не может", - сказал Путин отвечая на вопрос, что должно произойти, чтобы Россия вернула Крым Украине.

"Когда в Украине произошел антиконституционный вооруженный переворот, захват власти с помощью силы, наша армия находилась в Крыму на законных основаниях, по договору там находилась наша военная база. Первое, что мы сделали, – мы увеличили свой контингент для охраны наших Вооруженных Сил там, наших военных объектов, на которые, мы видели, уже готовятся различные покушения и посягательства. Вот с чего все началось", - добавил он.

В свою очередь австрийский журналист Армин Вольф отметил, что речь идет не о контингенте, а о бойцах в униформе без опознавательных знаков.

Он подчеркнул, что после "переворота" крымчане "почувствовали себя в опасности", а российские войска обеспечили проведение "независимых свободных выборов".

"Вы знаете, если вам не нравятся мои ответы, то вы тогда не задавайте вопросов. Но если вы хотите получить мое мнение по тем вопросам, которые я задаю, то вам нужно все‑таки набраться терпения", - сказал Путин журналисту на комментарий, что аннексия Крыма является первым примером захвата территории в Европе после Второй мировой войны.

После высказываний Путина о легитимности референдума в Крыму журналист задал вопрос, согласится ли он на референдум об отделении от России Чечни, Дагестана и Ингушетии. На это Путин ответил, что "радикальные элементы Аль-Каиды хотели, в принципе, оторвать эту территорию от Российской Федерации и образовать халифат от Черного до Каспийского моря".

"Не думаю, что Австрия и Европа этому возрадовались бы, ничего хорошего из этого не получилось бы. Но сам чеченский народ на выборах пришел к совершенно другому выводу, и в ходе дискуссии после всяких кровавых событий все-таки чеченский народ подписал договор с Российской Федерацией. Российская Федерация пошла на очень сложное для себя решение о придании Чечне и многим другим субъектам Российской Федерации такого статуса, который определяет большой уровень их самостоятельности в рамках Российской Федерации. И это было в конечном итоге решение самого чеченского народа, мы этому очень рады и придерживаемся этих договоренностей… То же самое, кстати говоря, можно было бы сделать и в Украине применительно к Донбассу. Почему этого не сделано до сих пор? И тогда не нужно было бы ограничивать применение языков иностранных меньшинств в Украине", - заявил Путин.

Напомним, ранее лидер крымских татар Мустафа Джемилев также заявил, что на территории оккупированного Россией Крыма находятся шесть ядерных боеголовок.

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