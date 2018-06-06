Ветер несет дым со стороны Чернобыля в Киев

Ветер несет дым с пожара в чернобыльской зоне в сторону Киева.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

В то же время в ГСЧС сообщают, что по состоянию на 8:00 среды, 6 июня, наблюдаются отдельные очаги горения и задымления на площади около 5 га в Чернобыльской зоне.

"Радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В Киеве радиационный фон составляет 11 мкР / час (безопасный уровень - до 30 мкР/ч).

В городе Чернобыль радиационный фон составляет 22,45 мкР / ч (безопасный уровень - до 50 мкР/ч).

На промышленной площадке Чернобыльской АЭС радиационный фон составляет 44,27 мкР / ч (безопасный уровень - до 140 мкР/ч).

К ликвидации пожара привлекли 35 единиц техники и 150 человек. Авиация ГСЧС с начала работ осуществила 27 сбросов (114 тонн) воды, из них самолетами АН-32П - 10 сбросов воды (80 тонн), вертолетом Ми-8 осуществлено 17 сбросов воды (34 тонны).

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Напомним, 5 июня в чернобыльской зоне (Киевская область) возник пожар на территории около 10 га леса.