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Освобождение заложников Кремля

Документ Кольченко прекратил голодовку

<span class="label red">Документ</span> Кольченко прекратил голодовку
Александр Кольченко / Фото: svoboda.org

Политзаключенный сильно ослаб

07.06.18 239
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Украинец Александр Кольченко, осужденный в РФ по сфабрикованному делу, прекратил голодовку. Об этом сообщает его адвокат Андрей Лепехин в Facebook.

По словам адвоката, такое решение он принял из-за того, что сильно ослаб.

"Александр Кольченко сегодня прекратил голодовку. С его слов, он очень ослаб, уже стал падать в обморок. У него упал уровень сахара в крови, и ему уже ставили глюкозу. За время голодовки его вес снизился до 54 кг. Сегодня его по медицинским показаниям собирались переводить из санчасти колонии, где он находился в течение голодовки, в тюремную больницу", – сообщил Лепехин.

Он добавил, что ранее администрация колонии неоднократно пыталась уговорить Кольченко прекратить голодовку, но он постоянно отказывался.  

Адвокат напомнил, что Кольченко решение о голодовке принял самостоятельно. Он готовился к объявлению голодовки солидарности, сразу после того как узнал про заявление Олега Сенцова. Сначала Кольченко перешел на прием жидкой пищи и снизил ее объем, а после - объявил голодовку. За время голодовки он потерял 10 кг веса.

"Сейчас он также самостоятельно принял решение о прекращении голодовки. Эти решения (о начала и прекращении голодовки, - ред.) Александр озвучивал в присутствии своего адвоката, которому полностью доверяет, с целью своевременного и более точного донесения до общественности о своих шагах и позиции", - уточнил Лепехин.

Он также опубликовал письмо Кольченко, в котором политзаключенный объяснил, почему решил прикрыть голодовку.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных. 31 мая голодовку также начал Кольченко.

 

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