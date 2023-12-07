Украинский защитник в российском плену потерял 77 кг, — Лубинец

Военный находился в плену 5 месяцев. По его словам, их кормили подкрашенной водой.

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Украинский солдат потерял более 70 кг за пять месяцев пребывания в российском плену. Об этом рассказал омбудсман Украины Дмитрий Лубинец во время своего выступления на международной конференции "Свобода или страх".

Уполномоченный Верховной Рады отметил ужасные условия, в которых находятся украинские военнопленные, и которые противоречат Женевским конвенциям. Омбудсмен рассказал о случае, когда украинский военный потерял в плену РФ 77 килограммов.

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РФ готовит волну ИПСО против украинской власти в вопросе обмена пленными, — Лубинец

"По фотографиям вы видите, когда мы возвращаем наших героев, героинь домой, вы видите в каком они состоянии. Самая большая официально зафиксированная потеря веса человека за 5 месяцев российского плена, это потеря 77 килограммов. На мой вопрос "Чем вас кормили?" он сказал: "Такое было впечатление, что это просто закрашенная вода", — сказал Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что Украина обеспечивает достойные условия для военнопленных россиян, зато Россия нарушает Женевские конвенции.

"Мы даже не знаем где они находятся. Мы не знаем их цифру. У нас нет доступа даже к верификации. Письма никто никому не пишет. Эта система не работает", — подчеркнул Лубинец.

Напомним, что РФ готовит волну ИПСО против украинской власти в вопросе обмена пленными. По словам Дмитрия Лубинца, целью российских спецслужб является дестабилизация ситуации внутри украинского общества.

Начальник ГУР Кирилл Буданов сообщил, что многие украинские пленные подвергались жестоким пыткам. Здоровье многих из них пошатнулось из-за плохих условий содержания.