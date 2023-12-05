РФ готовит волну ИПСО против украинской власти в вопросе обмена пленными, — Лубинец

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, целью российских спецслужб является дестабилизация ситуации внутри украинского общества и создание недоверия к государственным органам, которые занимаются обменом пленными.

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Россия планирует инициировать волну дезинформации против органов власти Украины, ответственных за взаимодействие по обмену пленными, с целью затруднения процессов обмена военнопленными. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, ссылаясь на информацию Координационного штаба по обращению с военнопленными.

Согласно имеющейся информации, Россия готовится выдвинуть обвинения в адрес Координационного штаба по обращению с военнопленными, утверждая, что он завышает требования в формуле обмена с Россией.

Как пишет штаб, целью российских спецслужб является дестабилизировать ситуацию внутри украинского общества и посеять недоверие к государственным органам, которые регулируют обмены пленными.

Лубинец отмечает, что Россия цинично манипулирует темой военнопленных в информационно-психологической войне против украинского общества, при этом оказывая воздействие на одну из наиболее уязвимых групп — семьи пленных и пропавших без вести.

Омбудсман уверяет, что Украина ни при каких условиях не прекратила и не прекратит попытки вернуть наших воинов, а жестокая игра России свидетельствует о том, что ее мало беспокоит судьба большого количества своих военнопленных и их семей.

Он призвал не поддаваться на российскую пропаганду и заверил в готовности отдавать российских военнопленных только при условии возвращения домой наших защитников и защитниц.

Напомним, в начале осени Дмитрий Лубинец заявлял, что, по приблизительным подсчетам, Россия удерживает более 20 тысяч гражданских заложников.

Кроме того, начальник ГУР Кирилл Буданов сообщил, что многие украинские пленные подвергались жестоким пыткам. Здоровье многих из них пошатнулось из-за плохих условий содержания.