"Открыты к диалогу": в Координационном штабе назвали причину остановки обмена пленными

По словам представителя штаба Петра Яценко, РФ приостановила обмены, пытаясь таким образом повлиять на украинское общество.

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Обмен военнопленными между Россией и Украиной был временно приостановлен с российской стороны, в попытке создать впечатление, что украинские власти не активно работают над этим вопросом. Об этом сообщает представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко в интервью "Суспільному".

В соответствии с его высказываниями, для Украины нет логики в удержании российских пленных. С другой стороны, Россия приостановила обмены в попытке оказать воздействие на украинское общество.

"Пытаются убедить, что, мол, ничего не происходит, смотрите! Но на самом деле работа идет, мы не сидим, сложа руки, мы постоянно работаем для того, чтобы организовать следующие обмены", — рассказал Яценко.

Представитель штаба заявил, что Украина открыта к диалогу и представляет определенные предложения российской стороне.

"Мы демонстрируем предложения. Например, мы создали координационный штаб вместе с Международным комитетом Красного Креста. Украинские органы власти создали так называемые смешанные медицинские комиссии — это инструмент, который предусмотрен в Третьей Женевской конвенции. Это комиссия, в которую входят два представителя нейтральной страны и один представитель удерживающей страны, то есть Украины", — отметил он.

По объяснению Яценко, Россия также обязана создать аналогичную комиссию, чтобы эти группы имели возможность посещать места содержания и выявлять военнопленных, которые нуждаются в медицинской помощи и подлежат репатриации.

Также представитель штаба рассказал, что Украина направила РФ открытое письмо от имени секретаря Координационного штаба генерала Дмитрия Усова.

"Мы подчеркиваем, что Россия должна также выполнять свои международные соглашения и договоренности, которые они подписали. Они постоянно на дипломатическом уровне, в ООН, например, утверждают, что они всего соблюдаются. Мы показываем, что где факто нет, ничего не происходит", — добавил Яценко.

Напомним, в начале осени Дмитрий Лубинец заявлял, что, по приблизительным подсчетам, Россия удерживает более 20 тысяч гражданских заложников.

Кроме того, начальник ГУР Кирилл Буданов сообщил, что многие украинские пленные подвергались жестоким пыткам. Здоровье многих из них пошатнулось из-за плохих условий содержания.