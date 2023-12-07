Український захисник у російському полоні втратив 77 кг, – Лубінець

Військовий перебував у полоні 5 місяців. За його словами, їх годували підфарбованою водою.

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Український солдат втратив понад 70 кг за п'ять місяців перебування в російському полоні. Про це розповів омбудсман України Дмитро Лубінець під час свого виступу на міжнародній конференції "Свобода або страх".

Уповноважений Верховної Ради відзначив жахливі умови, в яких перебувають українські військовополонені, і які суперечать Женевським конвенціям. Омбудсмен розповів про випадок, коли український військовий втратив в полоні РФ 77 кілограмів.

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РФ готує хвилю ІПСО проти української влади в питанні обміну полоненими, — Лубінець

"По фотографіях ви бачите, коли ми повертаємо наших героїв, героїнь додому, ви бачите в якому вони стані. Найбільша офіційно зафіксована втрата ваги людини за 5 місяців російського полону, це втрата 77 кілограмів. На моє запитання "Чим вас годували?" він сказав: "Таке було враження, що це просто зафарбована вода", — сказав Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що Україна забезпечує гідні умови для військовополонених росіян, натомість Росія порушує Женевські конвенції.

"Ми навіть не знаємо де вони перебувають. Ми не знаємо їхню цифру. У нас немає доступу навіть до верифікації. Листи ніхто нікому не пише. Ця система не працює", — наголосив Лубінець.

Нагадаємо, що РФ готує хвилю ІПСО проти української влади в питанні обміну полоненими. За словами Дмитра Лубінця, метою російських спецслужб є дестабілізація ситуації всередині українського суспільства.

Начальник ГУР Кирило Буданов повідомив, що багато українських полонених зазнавали жорстоких тортур. Здоров'я багатьох із них похитнулося через погані умови утримання.