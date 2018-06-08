Польша намерена усилить сотрудничество с Украиной в военной сфере

Независимая и успешная Украина важна для безопасности Европы в целом

Польское правительство выступило за усиление сотрудничества с Украиной в военной сфере.

Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны по итогам встречи Степана Полторака с министром обороны Польши Мариушем Блащаком в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

"Ужасно, когда независимая страна подвергается агрессии соседнего государства - РФ, и мы видим реальный портрет агрессора, а не картинку российских СМИ. Мы будем только усиливать наше сотрудничество и встречаться как можно чаще для решения всех насущных вопросов", - заявил Блащак.

Он добавил, что независимая и успешная Украина важна для безопасности Европы в целом.

Блащак также отметил, что необходимо поддерживать Украину в ее стремление к членству в НАТО.

Во время встречи стороны также обсудили совершенствование формата работы совместного подразделения совместной армейской бригады Литвы, Польши и Украины (ЛитПолУкрбриг).

Напомним, ранее глава МИД Польши Яцек Чапутович предложил ООН назначить специального представителя организации по вопросам Украины.