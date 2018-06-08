Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Польша намерена усилить сотрудничество с Украиной в военной сфере

Польша намерена усилить сотрудничество с Украиной в военной сфере

Польша намерена усилить сотрудничество с Украиной в военной сфере
Фото: УНИАН

Независимая и успешная Украина важна для безопасности Европы в целом

08.06.18 229
000

Польское правительство выступило за усиление сотрудничества с Украиной в военной сфере.

Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны по итогам встречи Степана Полторака с министром обороны Польши Мариушем Блащаком в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

"Ужасно, когда независимая страна подвергается агрессии соседнего государства - РФ, и мы видим реальный портрет агрессора, а не картинку российских СМИ. Мы будем только усиливать наше сотрудничество и встречаться как можно чаще для решения всех насущных вопросов", - заявил Блащак.

Он добавил, что независимая и успешная Украина важна для безопасности Европы в целом.

Блащак также отметил, что необходимо поддерживать Украину в ее стремление к членству в НАТО.

Во время встречи стороны также обсудили совершенствование формата работы совместного подразделения совместной армейской бригады Литвы, Польши и Украины (ЛитПолУкрбриг).

Напомним, ранее глава МИД Польши Яцек Чапутович предложил ООН назначить специального представителя организации по вопросам Украины.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Жизнь политзаключенного Балуха находится под угрозой, - МИДВ Польше отменят плату за парковку электромобилейПутин публично пригрозил Украине потерей государственности
Топ-10
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 55730
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 5556
  3. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 6259
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 9452
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 18238
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 20803
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 13958
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 15076
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 12417
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 10646
  1. Очарование мерзости. Как убить Путина 4627 / 5900
  2. В Украине открыли новое месторождение газа 4511 / 5658
  3. В Киеве на автомобиль упал кусок бетона с путепровода, пассажиру практически оторвало руку 3503 / 3817
  4. Мы теряем Одессу по сценарию Донбасса, - Луценко 3459 / 5039
  5. Пограничники нашли на границе с РФ подземный трубопровод 3372 / 4065
  6. Список 47. Почему я не хочу играть роль в чужом спектакле 2539 / 5130
  7. Рада дала добро на создание Антикоррупционного суда (дополнено) 2178 / 2222
  8. ​Нафтогаз сделал предложение Газпрому 2164 / 2539
  9. Украинским военным на Донбассе не хватает боеприпасов, - Минобороны 2122 / 2467
  10. Спасибо, что делали нам больно. Чем запомнилась Кира Муратова 1827 / 1978
  1. Очарование мерзости. Как убить Путина 30 / 5900
  2. В Украине открыли новое месторождение газа 24 / 5658
  3. Список 47. Почему я не хочу играть роль в чужом спектакле 15 / 5130
  4. Спасибо, что делали нам больно. Чем запомнилась Кира Муратова 8 / 1978
  5. Рада дала добро на создание Антикоррупционного суда (дополнено) 7 / 2222
  6. ​Нафтогаз сделал предложение Газпрому 6 / 2539
  7. Мы теряем Одессу по сценарию Донбасса, - Луценко 6 / 5039
  8. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 6 / 55730
  9. Аваков предлагает временно запретить жителям Донбасса принимать участие в выборах 5 / 1896
  10. Страна печального образа. Иванна Климпуш-Цинцадзе — о причинах негативного имиджа Украины в ЕС, успехах и провалах евроинтеграции 4 / 212
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.