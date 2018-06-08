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Масштабы коррупции в Украине преувеличивают журналисты, - Порошенко

Масштабы коррупции в Украине преувеличивают журналисты, - Порошенко
Петр Порошенко/Фото: president.gov.ua

Президент выступил за отмену возможности внесения денежного залога для взяточников, которые совершили тяжкие преступления

08.06.18 27
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Президент Петр Порошенко заявил, что ситуацию с коррупцией в Украине преувеличивают представители СМИ, именно поэтому она  кажется столь масштабной.

Об этом он сказал на встрече со студентами Национального университета им. Т. Шевченко в пятницу, 8 июня, в Киеве, сообщает пресс-служба президента.

Президент сказал, что медиа-пространство Украины заполнено новостями об огромных масштабах коррупции в стране. 

"Это связано с громкими разоблачениями, громкими процессами и задержаниями. И эта медийная составляющая существенно усиливает впечатление о масштабах негативного явления. К слову, и известный рейтинг Transparency International - это не уровень коррупции, а уровень восприятия коррупции. Очень маленькое количество людей, которые проходят опрос, лично сталкивались с коррупцией, но много о ней слышали из СМИ", - заявил президент.

В то же время он добавил, что такое "гипертрофированное внимание со стороны СМИ" важно, чтобы формировать нулевую толерантность в обществе к коррупции.

Также Порошенко выступил за отмену возможности внесения денежного залога для взяточников, которые совершили тяжкие преступления.

"На сегодня сплошь и рядом у нас борьбу с коррупцией делают как спортивную рыбалку: поймал, задержал, сфотографировал – и отпустил… Для коррупционеров существует мера пресечения – по абсолютному большинству – в виде денежного залога. По наиболее тяжким  коррупционным преступлениям, я абсолютно уверен, денежный залог нужно отменить. Потому что это тяжелое преступление, которое чрезвычайно опасно для общества", – подчеркнул он.

Напомним, 7 июня Верховная Рада 317 голосами поддержала законопроект о Высшем антикоррупционном суде. Принятие законопроекта о создании Антикоррупционного суда предоставит Украине возможности повышения кредитного рейтинга. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде.

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