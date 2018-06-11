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Фото В Одесской области школьница раздавала одноклассникам патроны

<span class="label red">Фото</span> В Одесской области школьница раздавала одноклассникам патроны
Фото: Нацполиция

Дома у девочки правоохранители нашли еще и гранату

11.06.18 129
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В одной из школ Одесской области правоохранители изъяли патроны к автоматическому оружию, которые школьница раздавала другим ученикам. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

"В дежурную часть Саратского отделения полиции позвонила директор одной из школ района, которая сообщила, что в учебном заведении их ученица раздает детям патроны", – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что 14-летняя ученица действительно "дарила" ученикам патроны, которые, по ее словам, принесла из дома. Полицейские изъяли у школьников 134 патрона калибра 5,45 мм и 6,62 мм и четыре патронных обоймы.

Кроме того, во время санкционированного обыска по месту жительства семьи несовершеннолетней правоохранители обнаружили еще более четырехсот патронов и гранату. По информации полиции, запрещенные предметы принадлежат хозяину дома, который сейчас находится на востоке Украины. Все изъятое направлено на экспертизу.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

Ранее на окраине Днепра был найден крупный арсенал боеприпасов. В замаскированном тайнике в лесополосе хранилось около 250 гранат ВОГ, 37 мин, 23 гранаты РГД-5, 13 гранат Ф-1, около 500 патронов калибра 12.7 мм, запалы, выстрелы к гранатомету и другие боеприпасы.

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