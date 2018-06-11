Семь киевских пляжей получили "Голубой флаг"

В купальном сезоне 2018 года 7 из 13 киевских муниципальных пляжей получили награду "Голубой флаг" - международный экологический сертификат, который выдается по решению независимого международного жюри. Об этом сообщает "112 Украина".

По данным телеканала, первыми "Голубой флаг" получили пляжи "Детский", "Золотой", "Пуща-Водица", а несколько дней назад свои награды получили "Венеция", "Молодежный", "Галера" и "Радуга".

Всего в этом году в Киеве обустроены 13 муниципальных пляжей, 17 зон отдыха, 25 пунктов безопасности на пляжах. За безопасностью отдыхающих следят 150 лайф-гардов.

Напомним, "Голубой флаг" - это международная награда, ежегодно вручаемая с 1987 года пляжам и причалам, вода в которых отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания.

Номинация Голубой флаг находится под управлением Фонда экологического образования (FEE), являющегося некоммерческой неправительственной организацией. Фонд состоит из 65 организаций, находящихся в 60 странах мира и представляющих Европу, Африку, Океанию, Азию, Северную и Южную Америку.

Соответствие критериям Голубого флага требует соблюдения строгих стандартов качества воды, безопасности и экологического просвещения.