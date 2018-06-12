Кнопкодавов в Украине могут сажать на семь лет

В 2014 году уже предлагалось сделать подобное, но законопроект был снят с рассмотрения

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за неличное голосования народных депутатов.

Законопроект №8461, зарегистрированный 8 июня, 11 июня поступил на рассмотрение профильного комитета, передает УП.

В документе предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины статьей: "неличное голосование народного депутата Украины, то есть голосование народного депутата Украины на пленарном заседании Верховной Рады Украины за другого народного депутата Украины наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет и штрафом в размере десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан".

Автором является народный депутат, первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец.

"К сожалению, такое явление как "кнопкодавство", то есть голосование народными депутатами Украины за других народных депутатов Украины, существует в украинском парламенте уже давно.

И ни Революция Достоинства, ни последующие досрочные перевыборы в Верховную Раду Украины 2014 не смогли изменить эту ситуацию ", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отметим, ранее уголовную ответственность предлагали ввести в 2014 году, но законопроект был снят с рассмотрения.

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