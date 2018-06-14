Министр обороны Украины Степан Полторак осмотрел новый украинский бронеавтомобиль "Новатор". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Представленный бронеавтомобиль рассматривается как один из возможных вариантов, который будет поставлен на вооружение в подразделения Вооруженных Сил Украины.
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"Заслушал доклад ответственных лиц о процессе испытания и возможностях дальнейшего принятия машины на обеспечение в украинской армии. Сейчас мы рассматриваем вопрос по установке на данный автомобиль противотанковых комплексов отечественного производства "Стугна" и "Корсар", - сообщил глава оборонного ведомства.
Фото: mil.gov.ua
Напомним, в Вооруженных Силах Украины с начала военного конфликта на Донбассе проведено более 270 испытаний и исследований новых образцов вооружений и военной техники.