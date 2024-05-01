"Может заказывать враг": Минобороны договаривается об ограничении спутниковых съемок Украины

По словам заместителя министра Екатерины Черногоренко, Киев в целях обороны взамен планирует заказывать себе актуальные снимки высокого разрешения. Название компании, которая будет предоставлять доступ к фото, не раскрывают из соображений безопасности.

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Представители министерства обороны Украины провели встречу со специалистами единственной в мире спутниковой компании, которая обеспечивает ежесуточную фотосъемку всей территории планеты с разрешением 3-5 метров. Об этом сообщает МОУ.

На встрече, как отмечается, среди прочего обсудили механизмы ограничения космических съемок территории нашей страны во время боевых действий.

"Эти изображения может заказывать враг — через подставные компании. Поэтому мы благодарны партнерам за готовность подписать меморандум с нами и совместно реализовать механизм по ограничению использования снимков нашей территории", — подчеркнула заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

По ее словам, сотрудничество должно стать примером для других спутниковых компаний, поскольку в условиях войны страна должна минимизировать риски использования врагом изображений Украины.

К тому же военное ведомство уже прорабатывает международные нормативно-правовые механизмы для противодействия применению космической разведки в войне против нашего государства.

В то же время, как отмечается, в целях обороны и безопасности Минобороны планирует продление контракта с этой компанией для заказа актуальных снимков территории Украины.

Название компании МОУ решило не разглашать из соображений безопасности.

Напомним, в марте Екатерина Черногоренко сообщала, что уже зафиксировано более сотни случаев, когда космический спутник делал снимки конкретной территории, а через несколько дней это место атаковали российские военные. После обстрелов спутник снова делал снимки, но уже для фиксирования последствий.

В свою очередь глава ГУР Кирилл Буданов высказал предположение, что Россия покупала спутниковые снимки объектов на территории Украины у американских компаний.