Для атак по Украине Россия использует спутниковые снимки, приобретенные в США, — СМИ

Журналисты считают слишком большим количество совпадений, когда после фото начинаются удары ракет по украинским городам.

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Для нанесения ударов по Украине крылатыми ракетами Россия, скорее всего, использует спутниковые снимки, полученные от американских компаний. Об этом говорится в материале издания The Atlantic со ссылкой на источник в военной сфере.

Отмечается, что последовательность вполне понятна: сначала спутник делает снимки места, а уже через несколько дней или недель становится известно о прилете туда ракеты. Иногда бывает так, что еще один спутник дополнительно производит изображение, вероятно, чтобы проверить степень причиненного вреда.

"Показатель совпадений, когда после фото начинаются удары, слишком велик для того, чтобы считаться случайностью", — подчеркнули авторы материала.

Авторы материала отмечают, что совпадения все же случаются, однако подозрительных случаев становится больше, потому что большое количество компаний, занимающихся спутниковыми снимками, предлагают перечень архивных изображений, где указаны дата и координаты. Там же можно увидеть десятки тысяч изображений, сделанных в Украине с подозрительными закономерностями.

На сегодня известно о сотнях таких случаев. Однако в Украине говорят, что продолжают наблюдать за пролетами российских спутников, и еще недавно считали, что Россия не сможет воспользоваться сателлитами союзников для своей выгоды.

"Нам было сложно представить еще шесть месяцев назад, что частные компании будут осуществлять продажу спутниковых снимков в чувствительных районах. Однако достаточно непросто поверить в случайность этих совпадений", — утверждает украинский чиновник в военной сфере.

Также в Минобороны Украины не исключают, что РФ может покупать спутниковые снимки в США благодаря сторонним компаниям и что эти изображения "могут применяться в вооруженной агрессии против Украины".

Напомним, что 19 января этого года в сети показали снимки затонувшего в Крыму корабля "Тарантул".