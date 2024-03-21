Коммерческая услуга: РФ покупает спутниковые снимки объектов в Украине у компаний США, — ГУР

Ранее журналисты сообщили, что дальние удары России с помощью крылатых ракет, вероятно, наносятся с использованием спутниковых изображений, предоставленных американскими компаниями.

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Глава Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов высказал предположение о возможности того, что Россия приобретала спутниковые снимки объектов на территории Украины у американских компаний. Об этом он сообщил в комментарии изданию "Суспільне".

"Все страны покупают, и мы в том числе", — отметил он.

Согласно высказыванию Буданова, такие действия являются чисто коммерческой услугой.

"Они и раньше использовали коммерческие снимки", — констатировал глава ГУР.

Отметим, что издание The Atlantic написало, что дальние удары России с применением крылатых ракет осуществляются с использованием спутниковых изображений, предоставленных американскими компаниями.

Как утверждает военный источник, цитируемый в статье, "последовательность ясна": спутник снимает место, после чего через несколько дней или недель ракета приземляется. Иногда на следующем этапе используется другой спутник для получения дополнительных изображений, возможно, для оценки уровня ущерба.

"Количество совпадений, когда за изображениями следуют удары, слишком велико, чтобы быть случайным", — сказал источник.

Также в статье приводятся несколько примеров, когда запрос на получение снимков объектов в Украине совпадал с фактом нанесения ударов по ним.

"Подозрительные случаи накапливаются, и поскольку многие компании, занимающиеся спутниковыми снимками, предлагают список архивных изображений с указанием дат и координат, можно просмотреть десятки тысяч изображений, сделанных в Украине, и заметить подозрительные закономерности", — говорится в статье.

В издании отмечают, что снимки со спутника также были сделаны перед ударами по городским районам — в Львове это произошло незадолго до 2-го числа.

"Он тоже был поражен. В конце января этого года кто-то поручил коммерческой спутниковой компании сделать свежие снимки Киева, как раз перед тем, как город подвергся ракетному обстрелу", — пишет автор.

Напомним, что 20 марта представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия считает законной военной целью сеть спутников, которые были выпущены компанией SpaceX.