"Може замовляти ворог": Міноборони домовляється про обмеження супутникових зйомок України

За словами заступниці міністра Катерини Черногоренко, Київ в цілях оборони натомість планує замовляти собі актуальні знімки високої розділової здатності. Назву компанії, яка надаватиме доступ до фото, не розкривають з міркувань безпеки.

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Представники міністерства оборони України провели зустріч із фахівцями єдиної у світі супутникової компанії, яка забезпечує щодобову фотозйомку усієї території планети з роздільною здатністю 3-5 метрів. Про це повідомляє МОУ.

На зустрічі, як зазначається, серед іншого обговорили механізми обмеження космічних зйомок території нашої країни під час бойових дій.

"Ці зображення може замовляти ворог — через підставні компанії. Тому ми вдячні партнерам за готовність підписати меморандум з нами і ​​спільно реалізувати механізм щодо обмеження використання знімків нашої території", — підкреслила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

За її словами, співпраця повинна стати прикладом для інших супутникових компаній, оскільки в умовах війни країна має мінімізувати ризики використання ворогом зображень України.

До того ж воєнне відомство вже опрацьовує міжнародні нормативно-правові механізми для протидії застосування космічної розвідки у війні проти нашої держави.

Водночас, як наголошується, в цілях оборони та безпеки Міноборони планує продовження контракту з цією компанією для замовлення актуальних знімків території України.

Назву компанії МОУ вирішило не розголошувати з міркувань безпеки.

Нагадаємо, у березні Катерина Чорногоренко повідомляла, що вже зафіксовано понад сотню випадків, коли космічний супутник робив знімки конкретної території, а за декілька днів це місце атакували російські військові. Після обстрілів супутник знову робив знімки, але вже для фіксування наслідків.

Своєю чергою глава ГУР Кирило Буданов висловив припущення, що Росія купувала супутникові знімки об'єктів на території України в американських компаній.