РФ проводить космічну розвідку України: у Міноборони розповіли про наслідки й протидію

Зафіксовано сотню випадків, коли супутник робить знімок певної української території, а через декілька днів ворог атакує це місце, розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

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Російська Федерація може наводити удари по Україні через супутник. Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко заявила, що потрібно обмежити супутникову зйомку над територією держави. Про це повідомили в оборонному відомстві.

Від початку повномасштабного вторгнення зафіксовано понад сотню випадків, коли супутник робив знімки конкретної території, а за декілька днів це місце атакували російські військові. Після обстрілів супутник знову робив знімки для фіксування наслідків.

Катерина Черногоренко у коментарі виданню The Atlantic розповіла, що це може свідчити, що окупанти купують супутникові знімки через компанії-посередники.

"Майже щодня Росія завдає ударів по території України. Для пошуку цілей та для перевірки результатів ударів Росія використовує супутникові дані", — сказала Черногоренко.

За її словами, західні санкції діють, а космічні розвідувальні спроможності РФ знижуються. Тому противник може шукати додаткові можливості та купувати космічні знімки через сторонні компанії, зокрема й західні.

Вона наголосила, що міністерство готове запропонувати механізм, який не вплине на розвиток ринку та стане вирішенням ситуації. В результаті Міністерство оборони опрацьовує міжнародні нормативно-правові механізми й потім запропонує кроки для протидії космічній розвідці в російсько-українській війні.

Нагадаємо, 20 березня стало відомо про те, що у РФ заявили про створення особливих засобів звʼязку для БПЛА. Зокрема, вони призначені для розвідки та спостереження.

4 березня у ЗМІ розповіли, що у Росії зменшилася кількість замовлень на запуск супутників для інших країн на 90% через повномасштабне вторгнення.