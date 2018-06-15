Аэропорт "Киев" могут закрыть на год

В аэропорту в ближайшие 2 года планируют провести реконструкцию взлетно-посадочной полосы

В ближайшие несколько лет аэропорт "Киев" (Жуляны) планирует провести реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Возможно, аэропорт придется закрыть на 1 год. Об этом сообщила руководитель пресс-службы аэропорта Галина Богданенко, передает корреспондент Фокуса.

"В ближайшие 2 года потребуется серьезная реконструкция полосы. Поднимают вопрос о том, чтобы не только серьезно реконструируют полосу, но и удлинить ее", - отмечает Богданенко.

Такое решение обусловлено тем, что некоторые авиакомпании планируют включить в авиапарк новые судна.

"Руководство аэропорта ведет переговоры, подало заявку (на выделение земли, - ред.) городским властям, поскольку земля принадлежит городу", - сообщила Богданенко.

Она отметила, что профинансирует проект город или же будет привлечен частный инвестор.

"Такие объекты, как правило, строит город. Есть предложение сделать это за счет частного инвестора на тендерной основе", - отметила глава пресс-службы аэропорта.

Ориентировочный период окупаемости проекта реконструкции составит 20 лет. Стоимость проекта пока не называется.

"Аэропорт в этом случае придется закрывать на год, если это будет. Если это будет частичная реконструкция - на 1-2 месяца", - добавила Богданенко.

Напомним, вечером 14 июня самолет авиакомпании Bravo Airways во время посадки в аэропорту Жуляны в выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, заблокировав на несколько часов работу аэропорта. На борту находились 169 пассажиров - никто из них не пострадал.

В пресс-службе аэропорта назвали несколько вероятных причин аварии: погодные условия, ошибка экипажа, техническая неисправность. На выяснение всех обстоятельств инцидент уйдет од одного до трех месяцев.

Автор: Оля Прядко