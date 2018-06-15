В Украине на первых этажах домов могут появиться школы

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины рассматривает возможность изменения государственных строительных норм для разрешения проектировать небольшие школы I-й ступени (начальных школ, 1-4 классы), встроенные в первые этажи жилых домов.



Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.



"В новых Государственных строительных нормах (ГСН) относительно градостроительства и детсадов есть возможность проектировать небольшие дошкольные учреждения, встроенные или встроенно-пристроенные в жилые дома. Мы инициировали такое изменение в связи с большим дефицитом детсадов, особенно в центральных районах крупных городов, где не всегда есть достаточно места, чтобы разместить отдельное заведение", - написал он.

По его словам, сегодня около 50% городских школ является переполненными, дети учатся по 35-40 учеников в классе или в несколько смен.



Парцхаладзе уверен, что открытие небольших начальных школ на первых этажах домов не только станет удобным для родителей и детей, но и создаст дополнительные места для школьников и обеспечит комфортные условия обучения.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области ради экономии закрывают школы.