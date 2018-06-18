РФ будет платить цену за аннексию Крыма, пока не завершит оккупацию, - Мингарелли

Сегодня в ЕС приняли решение продлить на один год санкции против России за незаконную аннексию Крыма

Российская Федерация будет платить цену за аннексию Крыма до тех пор, пока Украина не восстановит свой суверенитет и территориальную целостность.

Об этом заявил глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня в ЕС приняли решение продлить на один год санкции против России за незаконную аннексию Крымского полуострова и Севастополя. И это является четким доказательством, что все страны-члены ЕС едины в вопросе обеспечения того, что пока территориальная целостность этой страны - Украина - не будет восстановлена, те, кто нарушает международное право, платить за это соответствующую цену ", - отметил Мингарелли.

Напомним, в понедельник, 18 июня, Совет Евросоюза (ЕС) на 12 месяцев продлил санкции против России за аннексию Крыма и Севастополя.