Занять место США: почему Макрон пугает Европу "смертью" и к чему стремится

Президент Франции заявляет о том, что коллективной Европе сейчас крайне необходима серьезная "перезагрузка" во избежание не просто плачевных — летальных последствий уже в ближайшем будущем. О чем свидетельствуют такие пессимистические сигналы Эмманюэля Макрона в глобальном смысле, а также в контексте российско-украинской войны, выяснял Фокус.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг, 25 апреля выступил в Сорбонском университете с программной речью о европейском будущем.

Среди прочего, он призвал серьезно задуматься над тем, что "Европа смертна и может умереть". Главные его тезисы свелись к тому, что Европе сегодня крайне необходима стратегическая и технологическая независимость от США.

По мнению Макрона, европейцы должны показать, что "никогда не были вассалами Соединенных Штатов" и готовы самостоятельно вести равноправный диалог с другими регионами мира.

Пессимистично оценивая неготовность Европы к "изменению парадигмы", с которой сталкивается мир, господин Макрон заявил, что враждебность со стороны России, отсутствие заинтересованности со стороны США и конкуренция со стороны Китая могут превратить ЕС в "маргинализированное" сообщество с крайне низким рейтингом.

"Мы должны наполнить содержанием понятие надежной обороны Европы, которая является условием восстановления общей системы безопасности. В ближайшее время я приглашу всех наших партнеров к созданию этой европейской оборонной инициативы, которая должна быть прежде всего стратегической концепцией, из которой мы потом выведем соответствующие возможности", — подчеркнул также президент Франции.

Также Эмманюэль Макрон подчеркнул, что для безопасности Европы критически важно поражение России в "агрессивной войне, которую она ведет против Украины".

Кроме того, французский лидер добавил, что он сознательно отказался исключить отправку сухопутных войск в Украину, подчеркнув, что "стратегическая двусмысленность" является важной частью нового геополитического порядка.

Эксперты, с которыми пообщался Фокус, убеждены, что Эмманюэль Макрон, в достаточно жесткой форме апеллируя к Европе, преследует сразу несколько глобальных целей.

Макрон стремится сделать Париж столицей безопасности Евросоюза

Политолог Олег Саакян в разговоре с Фокусом отмечает, что действующий французский президент в своей речи в Сорбонском университете, "которая выглядит визионерской", высказал сразу несколько важных аспектов.

"Во-первых, Макрон подчеркнул, что Европа должна больше опираться на обеспечение собственной безопасности и не может ее делегировать Соединенным Штатам, находясь в зависимости от политической погоды в США. Во-вторых, президент Франции сделал акцент, касающийся военно-промышленного комплекса. А поскольку большая безопасность равна большему вооружению, Макрон заявил, что Европе нужно сконцентрироваться прежде всего на закупке собственного оружия. Ну, конечно, здесь он заигрывает еще и с лобби французского ВПК, ведь Франция — один из лидеров по производству оружия", — отмечает эксперт.

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Еще одним важным моментом в свежих заявлениях Макрона Олег Саакян видит сигнал о сотрудничестве в вопросах безопасности с Лондоном, "что является симптоматичным" на фоне того, что Франция занимает достаточно решительную позицию, в частности в российско-украинской войне, вооружении вместе с Индией Армении, вытеснением РФ из ее традиционных зон военно-промышленного присутствия как Сербия и Казахстан, а также заходом с контрактами по безопасности в Украину и Молдову.

"Амбиции Макрона сейчас заключаются в том, чтобы превратить Париж в столицу безопасности Европейского Союза. Он хочет воспользоваться тем, что Франция является единственной ядерной державой ЕС и единственным от Евросоюза постоянным членом Совбеза ООН. Эти факторы создают дополнительные возможности для того, чтобы рядом с финансовой столицей ЕС — Берлином, появилась столица безопасности — Париж", — говорит Олег Саакян.

По его убеждению, ближайшие десятилетия будут характеризоваться дальнейшим ростом курса конвертации безопасности в политику и падением этого же курса конвертации финансов в политику.

Отметив, что Германия после экономического кризиса 2008 года и превращения Евросоюза в союз доноров и реципиентов помощи, существенно нарастила свои политические влияния, став по сути столицей Евросоюза, эксперт констатировал: "Но на сегодняшний день ключевым политическим игроком и могущественным государством является не тот, кто готов дать кредит под низкий процент, а тот, кто способен обеспечить собственную безопасность и безопасность другому государству".

Франция, отмечает Олег Саакян, очевидно, видит в этом "большую амбицию и окно возможностей", чтобы нарастить собственное влияние, конвертируя позиции по безопасности в свое лидерство в Европейском Союзе, "не имея возможности потягаться в абсолютных финансовых объемах с Берлином".

Франция пытается объединить всю Европу

Под несколько иным углом рассматривает свежие заявления Эмманюэля Макрона политолог Игорь Рейтерович.

"Сейчас Франция и значительная часть европейских стран, в конце концов поняли, что собирается делать Российская Федерация, и что война против Украины — это лишь одна составляющая какого-то глобального плана. Этот план в итоге может закончиться действительно столкновением со странами НАТО и перерасти, если не в Третью мировую войну, то в региональную войну очень большого масштаба", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

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По мнению Игоря Рейтеровича, для того, чтобы обезопасить себя от этого сценария, Макрон сейчас максимально пытается объединить всю Европу, особенно подчеркивая, что действовать нужно уже сегодня и сейчас, "а лучший способ действовать — это помогать Украине".

"Судя по тому, что сейчас заметно активизировались переговоры евросоюзников по вопросам выделения помощи Украине, определенный эффект от заявлений президента Франции есть. Здесь главное не останавливаться и более детально рассматривать те действительно важные вопросы, которые он поднимает. Кстати, мы еще в конце прошлого года и подумать не могли, что будем обсуждать, например, дислокацию войск европейских стран в Украине. А сейчас этот вопрос с подачи Макрона живо обсуждается. Да, это вопрос не близкой перспективы, но тем не менее окно овертона он в этом плане открыл", — отмечает политолог, добавляя, что у действующего французского лидера есть довольно неплохие шансы стать своеобразным объединяющим звеном внутри ЕС.

Макрон подчеркнул, что Европа должна больше опираться на обеспечение собственной безопасности и не может ее делегировать Соединенным Штатам Фото: Getty Images

"Понятно, что придется идти на определенные компромиссы, поскольку Евросоюз является достаточно пестрым и неоднозначным. Есть страны, которые занимают более активную позицию, а есть такие, которые выступают в пассивной роли. Так вот Макрон сейчас и пытается найти баланс и сделать Францию центром всех объединительных процессов. Пока что, по крайней мере информационно, у него это довольно неплохо получается. Будем смотреть, как будет дальше. Кстати, это во многом будет зависеть от визита Си Цзиньпина и от того, сможет ли он ему эффективно представить свою позицию в контексте российско-украинской войны", — отмечает Игорь Рейтерович.

Эксперт также прогнозирует, что Эммануэль Макрон приедет в Украину вскоре после своих переговоров с Си Цзиньпинем, "когда Франция выделит какой-то большой пакет помощи или одна из его идей станет на рельсы реализации".

К озвученным экспертами оценкам можно добавить еще одну компоненту — избирательную. 9 июня, как известно, во Франции состоятся выборы, по итогам которых станут известны имена французских депутатов Европарламента. И в этом смысле, как отмечает спецкор BBC в Париже Хью Скофильд, речь Макрона в Сорбонском университете "обнадеживает его предвыборный лагерь, возглавляемый малоизвестной Валери Хейер, поскольку перемещает Францию в центр европейских дебатов и подчеркивает преимущество Макрона над другими лидерами Евросоюза".

Опасность же, по мнению Скофильда, заключается в том, что это также разоблачает политсилу Макрона "Ренессанс", как шоу одного героя, полностью зависящее от вмешательства президента.

Отыграв все 90 минут, президент Франции четко реализовал пенальти Фото: Getty Images Эмманюэль Макрон принял участие в благотворительном футбольном матче Фото: Getty Images

Кстати, если говорить об элементе шоу, то и здесь Эмманюэль Макрон не отстает. Произнося серьезные речи на геополитическую аудиторию, французский лидер параллельно активно играет и на внутреннем поле. Причем — в прямом смысле этого слова.

Так, в среду, 24 апреля господин Макрон принял участие в благотворительном футбольном матче вместе с французскими легендами — Дидье Дрогба, Дидье Дешамом, Лораном Бланом, Эденом Азаром и другими. Отыграв все 90 минут, президент Франции четко реализовал пенальти, а его команда "Варьете" одержала убедительную победу со счетом 5:3 над командой медицинских работников, тренером которой был Арсен Венгер — еще одна футбольная знаменитость.