Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВистыОщадбанк
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВистыОщадбанк
Главная » Страна » Тимошенко будет баллотироваться в президенты

Тимошенко будет баллотироваться в президенты

Тимошенко будет баллотироваться в президенты
Юлия Тимошенко / Фото: facebook.com/YuliaTymoshenko

Выборы состоятся в марте 2019 года

20.06.18 106
200

Лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко приняла решение относительно того, будет ли она принимать участие в президентских выборах в марте 2019 года.

Об этом она сказала во время видеоконференции в Facebook.

"Я буду баллотироваться на должность президента Украины", - заявила она.

Напомним, ранее первым объявил о намерении баллотироваться в президенты политик Роман Безсмертный.

Очередные выборы президента Украины должны состояться в марте 2019 года.

Справка

Юлия Тимошенко занимала пост премьер-министра Украины в в феврале-сентябре 2005 и декабре 2007-марте 2010. Также была вице-премьер-министром по вопросам топливно-энергетического комплекса (1999-2001).

В 2004 году Тимошенко вместе с кандидатом в президенты Виктором Ющенко была организатором и лидером Оранжевой революции.

Во время президентских выборов в 2010 году во второй тур она вышла с Виктором Януковичем. Тогда она получила на 3% меньше голосов избирателей (45,47%), чем Янукович. 

Во время президентства Виктора Януковича против Юлии Тимошенко открыли ряд уголовных дел. 5 августа 2011 года Тимошенко была арестована, 11 октября 2011 осуждена на 7 лет тюремного заключения по делу о превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в январе 2009 года. 

22 февраля 2014 года после смены власти Верховная Рада освободила Тимошенко из заключения.

29 марта 2014 года съезд ВО "Батькивщина" выдвинул кандидатуру Тимошенко на внеочередные выборы президента Украины, где она набрала 12,81% голосов.

2
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В России прокомментировали состояние здоровья КольченкоМоскалькова назвала причину недопуска Денисовой к украинским политзаключеннымОтдыхать в этом году не планируют более половины украинцев, - опрос
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 3261
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 57480
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 4760
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 10336
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 20705
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 10326
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 16178
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 17310
  9. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 10314
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 7624
  1. Гроза над Азовом. Сможет ли Украина дипломатическим путем выйти из назревающего кризиса 3436 / 3524
  2. Идущие порознь. Чем Порошенко ответит Тимошенко 2827 / 2984
  3. В Минсоцполитики рассказали, почему у украинцев самые низкие зарплаты в Европе 2803 / 3207
  4. В России хотят упростить процедуру получения гражданства украинцами 2400 / 2081
  5. Суд пересмотрит решение об аресте Савченко 2114 / 2360
  6. В Москве задержали актеров, вышедших на акцию в поддержку Сенцова 2109 / 2318
  7. Самая главная труба. Победит ли украинская ГТС "Северный поток-2" 1668 / 1933
  8. Минздрав просит полицию и прокуратуру проверить Охматдет 1454 / 1596
  9. В Австралии усыпили старейшегего орангутана в мире 1386 / 1478
  10. В США убит второй за сутки рэпер 1378 / 1513
  1. Гроза над Азовом. Сможет ли Украина дипломатическим путем выйти из назревающего кризиса 27 / 3524
  2. Самая главная труба. Победит ли украинская ГТС "Северный поток-2" 10 / 1933
  3. Идущие порознь. Чем Порошенко ответит Тимошенко 10 / 2984
  4. Минздрав разработал мобильное приложение для проверки назначенных лекарств 6 / 213
  5. Минздрав просит полицию и прокуратуру проверить Охматдет 5 / 1596
  6. Три бокала пива в неделю немного уменьшают риск заболевания раком, - ученые 5 / 1117
  7. В России хотят упростить процедуру получения гражданства украинцами 4 / 2081
  8. В Москве задержали актеров, вышедших на акцию в поддержку Сенцова 4 / 2318
  9. Фокус №21 (576) 4 / 45
  10. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 4 / 3325
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.