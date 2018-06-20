Тимошенко будет баллотироваться в президенты

Лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко приняла решение относительно того, будет ли она принимать участие в президентских выборах в марте 2019 года.

Об этом она сказала во время видеоконференции в Facebook.

"Я буду баллотироваться на должность президента Украины", - заявила она.

Напомним, ранее первым объявил о намерении баллотироваться в президенты политик Роман Безсмертный.

Очередные выборы президента Украины должны состояться в марте 2019 года.

Справка

Юлия Тимошенко занимала пост премьер-министра Украины в в феврале-сентябре 2005 и декабре 2007-марте 2010. Также была вице-премьер-министром по вопросам топливно-энергетического комплекса (1999-2001).

В 2004 году Тимошенко вместе с кандидатом в президенты Виктором Ющенко была организатором и лидером Оранжевой революции.

Во время президентских выборов в 2010 году во второй тур она вышла с Виктором Януковичем. Тогда она получила на 3% меньше голосов избирателей (45,47%), чем Янукович.

Во время президентства Виктора Януковича против Юлии Тимошенко открыли ряд уголовных дел. 5 августа 2011 года Тимошенко была арестована, 11 октября 2011 осуждена на 7 лет тюремного заключения по делу о превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в январе 2009 года.

22 февраля 2014 года после смены власти Верховная Рада освободила Тимошенко из заключения.

29 марта 2014 года съезд ВО "Батькивщина" выдвинул кандидатуру Тимошенко на внеочередные выборы президента Украины, где она набрала 12,81% голосов.