Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты100 українських брендів
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты100 українських брендів
Главная » Страна » Карта В России опубликовали карту плана "Барбаросса"

Карта В России опубликовали карту плана "Барбаросса"

<span class="label red">Карта</span> В России опубликовали карту плана "Барбаросса"
Немецкие самолеты в первые дни войны/Фото из открытых источников

Сегодня в Украине отмечается День скорби и чествования памяти жертв войны

22.06.18 980
000

В день годовщины нападения нацистской Германии на СССР Министерство обороны России опубликовало исторические документы, рассказывающие о первых сражениях в 1941 году.

Среди них первый советский боевой приказ войны и трофейная карта немецкого плана "Барбаросса".

Фото: function.mil.ru

"Посетители сайта смогут ознакомиться с рассекреченными архивными документами первых дней Великой Отечественной войны: директивами НКО СССР, приказами и донесениями командиров воинских частей и соединений, первыми принявшими на себя удар немецких войск, наградными документами с описаниями подвигов и первыми указами руководства страны о награждениях орденами и медалями начальствующего и рядового состава Красной Армии", - говорится в сообщении.

Фото: function.mil.ru

Отметим, сегодня в Украине отмечается День скорби и чествования памяти жертв войны.

Справка

План "Барбаросса" - разработанный в 1940-1941 годах план нападения Германии на СССР и одноимённая военная операция. Решение Гитлера осуществить операцию "Барбаросса" стало поворотным в истории Третьего рейха, приведшим к его краху четыре года спустя. При разработке плана, рассчитанного только на "молниеносную войну", изначально была допущена недооценка противника и не учтена возможность перерастания быстротечной войны в затяжную.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Карта военных действий на Донбассе на 21 июняВ США разработали интерактивную карту, показывающую как изменилась Земля за 750 млн летКарта военных действий на Донбассе на 20 июня
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 3503
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 57643
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 5035
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 10437
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 21094
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 10922
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 16546
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 17676
  9. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 10557
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 7905
  1. После разговора с Порошенко Путин созвал Совет Безопасности России 6844 / 7888
  2. Под Киевом взорвалась АЗС: водитель забыл вытянуть заправочный пистолет 4608 / 4794
  3. Самым комфортным городом Украины признан Харьков 3736 / 3993
  4. В Украине резко изменится погода, - ГСЧС 3092 / 3305
  5. Песчаная буря на Марсе охватила всю планету 2150 / 2494
  6. В Украину не пустили двух российских артистов 1960 / 2151
  7. Насте Рыбке в Таиланде грозит 20 лет тюрьмы, - следствие завершено 1740 / 2849
  8. Шведский фестиваль закрыли навсегда из-за изнасилований 1600 / 1745
  9. Российский омбудсмен назвала голодовку Сенцова "лечебным голоданием" 1595 / 1790
  10. Дети ЛГБТ. Как живётся в семьях геев и лесбиянок 1452 / 2561
  1. Самым комфортным городом Украины признан Харьков 29 / 3993
  2. Российский омбудсмен назвала голодовку Сенцова "лечебным голоданием" 11 / 1790
  3. Без аналогов и конкурентов: мультимедийная платформа Оn-Ріng — площадка интерактива с публичными людьми 8 / 124
  4. Под Киевом взорвалась АЗС: водитель забыл вытянуть заправочный пистолет 7 / 4794
  5. На Британских Виргинских островах ведется расследование в отношении Порошенко, - СМИ 7 / 592
  6. После разговора с Порошенко Путин созвал Совет Безопасности России 6 / 7888
  7. Сегодня в Киеве на Пейзажной аллее выступит Борис Гребенщиков 5 / 1130
  8. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 5 / 3503
  9. Начало войны. Почему Сталин проиграл Гитлеру 4 / 686
  10. Киев простился с Иваном Драчом 3 / 141
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.