Сегодня в Украине отмечается День скорби и чествования памяти жертв войны

В день годовщины нападения нацистской Германии на СССР Министерство обороны России опубликовало исторические документы, рассказывающие о первых сражениях в 1941 году.



Среди них первый советский боевой приказ войны и трофейная карта немецкого плана "Барбаросса".

Фото: function.mil.ru

"Посетители сайта смогут ознакомиться с рассекреченными архивными документами первых дней Великой Отечественной войны: директивами НКО СССР, приказами и донесениями командиров воинских частей и соединений, первыми принявшими на себя удар немецких войск, наградными документами с описаниями подвигов и первыми указами руководства страны о награждениях орденами и медалями начальствующего и рядового состава Красной Армии", - говорится в сообщении.

Фото: function.mil.ru

Отметим, сегодня в Украине отмечается День скорби и чествования памяти жертв войны.



Справка



План "Барбаросса" - разработанный в 1940-1941 годах план нападения Германии на СССР и одноимённая военная операция. Решение Гитлера осуществить операцию "Барбаросса" стало поворотным в истории Третьего рейха, приведшим к его краху четыре года спустя. При разработке плана, рассчитанного только на "молниеносную войну", изначально была допущена недооценка противника и не учтена возможность перерастания быстротечной войны в затяжную.