На выходных Украину польет дождями и побьет градом

23 июня в Киев придет похолодание. Температура днем поднимется не выше +17 градусов.
Об этом сообщает Гидрометеорологический центр, передают Українськi Новини.
В столице будет облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +15…+17 градусов.
На западе Украины облачно с прояснениями, дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +13…+19 градусов.
В Карпатах дождь, температура ночью +3…+8 градусов, днем +10…+15 градусов.
В Моршине ночью без осадков, днем местами дождь, температура ночью +10…+12 градусов, днем +15…+17 градусов.
В Трускавце ночью без осадков, днем местами дождь, температура ночью +10…+12 градусов, днем +15…+17 градусов.
В Сваляве дождь, температура ночью +10…+12 градусов, днем +15…+17 градусов.
На севере Украины облачно с прояснениями, дождь, ночью местами сильный, кое-где грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+18 градусов, днем +14…+19 градусов, в Сумской области +22…+27 градусов.
В центре Украины облачно с прояснениями, дождь, ночью местами сильный, кое-где грозы и град, ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами шквалы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +12…+20 градусов, днем +19…+28 градусов, в Винницкой области ночью +11…+16 градусов, днем +14…+19 градусов.
На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+22 градуса, днем +27…+34 градуса.
На юге Украины облачно с прояснениями, дождь, местами грозы и град, ветер южный, 5-10 м/с, местами шквалы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +22…+29 градусов, в Запорожской области +28…+33 градуса.
В Крыму облачно с прояснениями, дождь, местами грозы и град, ветер южный, 5-10 м/с, местами шквалы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +28…+33 градуса.
В Ялте дождь. Температура ночью +19…+21 градус, днем +30…+32 градуса.
22 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +24…+26 градусов, в Днепре возле Киева +23 градуса.
Напомним, во Львове град повредил автомобили и линии электропередач.