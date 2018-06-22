ГПУ закрыла дело против "Новой почты"

14 июня 2018 года Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении "Новой почты" за отсутствием состава преступления. Об этом в пятницу, 22 июня, сообщила пресс-служба компании.

"Мы с самого начала были уверены, что дело против "Новой почты" будет закрыто. Спасибо всем, кто был в этой ситуации на нашей стороне, без сомнения поддержал нашу компанию, кто верил в нас и в честность наших способов ведения бизнеса. Эта ситуация еще раз продемонстрировала, что "Новая почта" является важной и неотъемлемой частью украинской экономики и залогом ее развития, ведь от деятельности компании зависит работа сотни тысяч украинских предприятий и благосостояние украинских граждан", - отметил совладелец компании Вячеслав Климов.

Напомним, 16 марта представители Генеральной прокуратуры провели около 15 обысков складских и офисных помещений "Новой почты" в Киеве, Полтаве, Харькове, Одессе, Львове и Днепре. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что во время обысков были изъяты финансовые документы и неучтенные денежные средства.