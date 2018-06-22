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СБУ обыскивала Житомирский бронетанковый завод

СБУ обыскивала Житомирский бронетанковый завод

Оперативные действия проводятся по факту присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением

22.06.18 18
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СБУ совместно с военной прокуратурой при поддержке госконцерна "Укроборонпром" проводятся следственные действия, в том числе и на ГП "Житомирский бронетанковый завод". 

Об этом сообщает Укринформ.

Обыски проводятся в рамках документирования преступления по ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Отметим, что на прошлой неделе Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск военной прокуратуры Житомирского гарнизона о наложении штрафных санкций в размере 300 тыс. грн на "Житомирский бронетанковый завод" в пгт Новогуйвинское Житомирского района.

Напомним, Фокус разбирался, когда в Украине появится вооружение будущего.

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