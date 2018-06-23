Порт "Южный" получил нового руководителя

Анатолий Яблунивский с 23 июня назначен руководителем государственного предприятия "Морской торговый порт "Южный".



Об этом сообщили в пресс-службе порта.



Соответствующий приказ подписал государственный секретарь Министерства инфраструктуры Анатолий Галущак.

Новый начальник порта имеет 17-летний опыт работы в морской отрасли. До этой новой должности Яблунивский возглавлял администрацию Херсонского морского порта, работал замначальника порта по эксплуатации в Измаильском морском торговом порту, исполнял обязанности заместителя директора по внешнеэкономической и коммерческой деятельности на госпредприятии "Черноморский торговый порт".



Яблунивский сменил на посту Виталия Жуковского, который исполнял обязанности директора ГП "МТП "Южный" с декабря 2016 года.

Напомним, 15 октября 2017 года в государственном предприятии "Морской торговый порт "Южный" выявлена многомиллионная сделка, с помощью которой разворовывались деньги порта.

В течение 2016-2017 годов бухгалтерией порта в пользу "подставных" лиц перечислено почти 2,5 млн гривен. Общая сумма убытков госпредприятию составляет более 5 млн гривен.

В мае в порту "Южный" НАБУ проводил обыски.