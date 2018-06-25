Во Львове с нападениями на ромов будут бороться с помощью родительских собраний в школах

Во вторник, 26 июня, во всех львовских школах проведут собрание родителей учеников 9-11 классов из-за участия школьников в нападении на лагерь ромов. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Родительские собрания организуются с целью "заострить внимание родителей на том, чтобы они следили, где их дети находятся в вечернее время, с кем общаются, в которых соцсетях бывают, какие секции посещают".

Также утром во вторник состоятся совещания руководителей учебных заведений Львова.

"Начальники отделов проведут такие совещания с руководителями учебных заведений с участием практических психологов, а в конце дня руководители учебных заведениях проведут родительские собрания во всех школах города Львова относительно ситуации, сложившейся с участием несовершеннолетних", - сказала директор департамента гуманитарной политики Галина Сличная.

Напомним, поздно вечером в субботу, 23 июня, в лесу под Львовом разгромили табор ромов. В результате нападения погиб 24-летний парень, еще четверо человек, в том числе 30-летняя женщина и 10-летний мальчик получили ранения. Полиция задержала всех участников погрома – семерых несовершеннолетних парней и их 20-летнего организатора.

За последние три месяца нападения на таборы ромов имели место дважды в Киеве, в Тернополе и в Львовской области, но тогда, к счастью, обошлось без человеческих жертв.