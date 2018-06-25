Горбатюк рассказал, как продвигается расследование "дела Майдана"

По делу Майдана в суд направлены обвинительные акты в отношении 255 человек. Об этом сообщил глава Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает Громадське.

"То есть известна часть исполнителей... В общем направлено в суд обвинительные акты в отношении 255 человек. Сообщено о подозрении где-то 440 лицам", - рассказал он.

"Так по каждому эпизоду, где есть исполнитель, устанавливается среднее звено. Или наоборот, есть среднее звено, устанавливается исполнитель. То есть работа продолжается, но она не на завершающем этапе", - добавил Горбатюк.

По его словам, на данный момент вынесен 51 обвинительный приговор среди всего количества эпизодов по делам Майдана.

"Можно достигать быстрее, но в рамках тех полномочий и того количества следователей, которые у нас есть, мы достигли такого результата. Чтобы это было быстрее, соответственно и следователей должно было быть больше. И помощи других правоохранительных органов больше", - отметил Горбатюк.

Ранее Печерский районный суд Киева отпустил под домашний арест подозреваемого в попытке разгона Евромайдана в декабре 2013 года экс-сотрудника МВД, которого в начале мая после длительного пребывания в розыске задержали правоохранители.