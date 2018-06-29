Порошенко благодарен ЕС за санкции

Продление европейских санкций против России демонстрирует единство и солидарность ЕС с Украиной.

Об этом президент Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook в пятницу, 29 июня.

"Важная новость из Брюсселя: лидерами Евросоюза принято политическое решение о продлении экономических санкций против страны-агрессора. Глубоко благодарен всем нашим друзьям в ЕС за незыблемые единство и солидарность с Украиной", – заявил Порошенко.

Также президент поблагодарил канцлера Германии Ангеле Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона "за оказанную объективную оценку ситуации на оккупированном Донбассе и признание четкой ответственности Кремля за грубое невыполнение минских договоренностей".

"Цена за агрессию и в дальнейшем будет расти, если Россия будет продолжать подрывать мирный процесс и игнорировать свои обязательства", – написал он.

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Напомним, президент Петр Порошенко пообещал внести в Раду поправки в Конституцию, которые закрепят курс Украины на вступление в НАТО и Евросоюз.