По всей Украине пчелы массово гибнут от отравления

Во всех областях Украины, кроме Закарпатской, погибают пчелы.

Об этом сообщил президент Союза пасечников Украины Владимир Стретович, передает Радио Свобода.

Все отравления пасечники связывают с обработкой посевов опасными для насекомых пестицидами.

"Союз может назвать одну область - Закарпатскую, где нет больших массивов посевов и где нет случаев отравлений. А так - практически во всех областях случаи отравлений пчел - в одних больше, в других - меньше", - отмечает Владимир Стретович.

Такого массового отравления пчел в Украине еще не было, говорит он. В прошлом году случаи гибели пчел имели эпизодический характер.

"Количество семей, которое погибло, по нашим оценкам, около 18 000. Если взять среднюю стоимость семьи 2,4-2,6 тысяч гривен, то можете представить, какой вред нанесен частным хозяйствам. Замечу, что здесь не пострадали промышленные пасеки, а пострадали только пасечники, которые держат пчел в своем хозяйстве. Экономически это особо не отразится на валу, на производстве меда. Вопрос заключается в том, что понадобится время, чтобы восстановить это поголовье", - объясняет Владимир Стретович.

Напомним, Европейский суд признал Берлин виновным в загрязнении нитратами грунтовых вод. Предельное значение допустимого присутствия нитратов установлено на уровне в 50 мг/л. В ряде регионов Германии, по данным Еврокомиссии, оно превышено.