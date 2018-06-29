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По всей Украине пчелы массово гибнут от отравления

По всей Украине пчелы массово гибнут от отравления
Фото: АиФ-Украина

Всему виной обработка посевов

29.06.18 102
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Во всех областях Украины, кроме Закарпатской, погибают пчелы.

Об этом сообщил президент Союза пасечников Украины Владимир Стретович, передает Радио Свобода.

Все отравления пасечники связывают с обработкой посевов опасными для насекомых пестицидами.

"Союз может назвать одну область - Закарпатскую, где нет больших массивов посевов и где нет случаев отравлений. А так - практически во всех областях случаи отравлений пчел - в одних больше, в других - меньше", - отмечает Владимир Стретович.

Такого массового отравления пчел в Украине еще не было, говорит он. В прошлом году случаи гибели пчел имели эпизодический характер.

"Количество семей, которое погибло,  по нашим оценкам, около 18 000. Если взять среднюю стоимость семьи 2,4-2,6 тысяч гривен, то можете представить, какой вред нанесен частным хозяйствам. Замечу, что здесь не пострадали промышленные пасеки, а пострадали только пасечники, которые держат пчел в своем хозяйстве. Экономически это особо не отразится на валу, на производстве меда. Вопрос заключается в том, что понадобится время, чтобы восстановить это поголовье", - объясняет Владимир Стретович.

Напомним, Европейский суд признал Берлин виновным в загрязнении нитратами грунтовых вод. Предельное значение допустимого присутствия нитратов установлено на уровне в 50 мг/л. В ряде регионов Германии, по данным Еврокомиссии, оно превышено.

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