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Ситуация на Донбассе

На Донбассе боевики 34 раза обстреляли позиции ВСУ

На Донбассе боевики 34 раза обстреляли позиции ВСУ
Фото: пресс-центр ООС

В боях ранены двое украинских бойцов

30.06.18 35
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За прошедшие сутки, 29 июня, оккупанты 34 раза обстреливали позиции операции Объединенных сил, 8 из которых – из тяжелого вооружения.

Как сообщили в пресс-службе ООС, в результате вражеских обстрелов ранены двое украинских военных. Подразделения ООС вели активную оборону и давали адекватный ответ врагу.

По данным разведки, трое боевиков российских оккупационных войск уничтожены, двое ранены.

На луганском направлении враг обстрелял из танка защитников Новотошковского. Также под вражеским огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов находились  позиции в районе Крымского. Вечером в районе Светлодарской дуги боевики из гранатометов, БМП и крупнокалиберных пулеметов обстреляли защитников Светлодарска, Новозвановки и Травневого.

В течение дня горячее всего было на горловском направлении. Бои шли вокруг населенного пункта Луганское. Противник использовал гранатометы, стрелковое оружие и запрещенные Минскими договоренностями 82-мм минометы. Также на этом направлении враг обстрелял из гранатометов и пулеметов наши позиции возле населенного пункта Новгородское.

На донецком направлении боевики обстреливали наши позиции в районе населенных пунктов Марьинка, Пески, Авдеевка, Верхнеторецкое и Новомихайловка, а в районе Невельского зафиксирована работа вражеского снайпера.

На мариупольском направлении противник продолжал вести огонь по нашим позициям с применением оружия, которое должно быть отведено на определенные Минскими договоренностями расстояния. Так, враг провоцировал защитников Бердянского и Гнутово огнем из минометов калибром 120 мм. Под огонь боевиков попали также позиции ООС в районе населенных пунктов Водяное, Лебединское, Павлополь и Широкино.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск в 2 раза открывали огонь по нашим позициям с подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенных пунктов Марьинка и Гнутово.

Отметим, за минувшие сутки подразделения сепаратистов 28 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. В ходе боевых действий четыре бойца погибли, еще двое получили ранения.

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