Киевскую митрополию присоединили к Московской церкви в нарушение канонов, - Вселенский патриарх

Константинопольский патриархат считает себя Матерью-Церковью по отношению к Украинской церкви и считает, что Киевская митрополия была подчинена Московскому патриарху в нарушении церковных канонов. Об этом заявил Вселенский патриарх Варфоломей, сообщил в Facebook руководитель информационного отдела Киевской патриархии УПЦ архиепископ Евстратий (Зоря).

"Пускай не забывается, что Константинополь никогда не выдавал разрешения передавать территории Украины кому-либо, кроме права хиротонии Киевского митрополита в Москве на условиях его избрания соборно в Киеве на местном Соборе и при безусловном упоминании Вселенского Патриарха. Это сказано в Томосе об автокефалии, что Мать-Церковь даровала Польской церкви: Наш Престол не признал отделения Киевской Митрополии и зависимых от нее православных Церквей Литвы и Польши и их присоединения к Московской Церкви, что было осуществлено против канонов и не были соблюдены права Киевского митрополита, который носил титул Экзарха Вселенского Престола", - сказал патриарх Варфоломей во время поминального богослужения по случаю 40-го дня от упокоения митрополита Перги Евангела.

Он добавил, что Вселенский Престол, как Метерь-Церковь желает "восстановления единства в Украине разделенного церковного тела - десятков миллионов верующих, крещеных и просвещенных непосредственной заботой и миссионерской деятельностью Вселенского Престола".

Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко ко Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине.

Президент подчеркнул, что единая православная поместная церковь не станет государственной, а конституционный принцип свободы совести нарушен не будет.

Предстоятель УПЦ КП Филарет заявил, что вероятность того, что Вселенский патриарх Варфоломей предоставит Томос об автокефалии Украинской церкви, составляет 99%.

При этом создание в Украине автокефальной поместной православной церкви поддерживает 31% украинцев. Против выступают 20%, остальным же безразлично (35%) или они не имеют определенного ответа (14%).