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Борьба (за) против коррупции по-украински

Сытник пожаловался на суды и НАПК

Сытник пожаловался на суды и НАПК
Артем Сытник / Фото: flickr.com/photos/nab_ukr

Дела НАБУ в судах фактически не рассматриваются

02.07.18 27
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Суды тормозят рассмотрение дел, направленных НАБУ, а НАПК создает препятствия в проведении расследований. Об этом сообщил директор антикоррупционного бюро Артем Сытник во время круглого стола "Криминализация незаконного обогащения - вызовы и перспективы", передает УНН.

"У нас есть проблемы, фактически, это касается не только дел о незаконном обогащении - это вообще касается дел, которые направляются в суд. Фактически, эти дела в судах не рассматриваются. Есть множество таких примеров, мы постоянно об этом пишем на сайте НАБУ и антикоррупционной прокуратуры. Дела в судах просто останавливаются, в том числе, дела в отношении незаконного обогащения. Сейчас производств НАБУ в таких делах почти 70, это касается различных субъектов - и народных депутатов, и руководителей государственных органов, часть из них передано в суд, и сейчас фактично эти дела не рассматриваются", - сказал он. 

Также Сытник сообщил, что НАБУ постоянно сталкивается с препятствиями, которые создаются их коллегами.

"Пока эти дела в судах не рассматриваются, мы и правоохранительная система, которая имеет полномочия расследовать эти дела, постоянно сталкиваемся с определенными искусственными препятствиями, которые создаются нашими коллегами, в том числе с НАПК. Все мы знаем о решении НАПК, где было указано то, что мы не имеем права регистрировать производства, объявлять о подозрении без заключения этого органа. Исходя из количества деклараций, представляемых ежегодно, и исходя из того, сколько выводов составлено, фактически мы к этой декларации сможем прийти через 500-600 лет. Головное, что это решение вообще противоречит законодательству", - отметил глава НАБУ.

Напомним, абсолютное большинство населения (83%) считает борьбу с коррупцией в Украине неуспешной, причем 50% - полностью провальной. Успех в борьбе с коррупцией видят только 9. По сравнению с декабрем 2017 года на 6% уменьшилась доля положительных оценок и на 3% выросла доля оценок отрицательных.

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