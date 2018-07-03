Сентябрь в июле: в Киеве установлены новые температурные рекорды

В связи с резким похолоданием 2 июля в Киеве было установлено два температурных рекорда. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"Максимальная температура не поднялась выше +14,9 °С, а это значит, что на 1,3° С было холоднее чем в этот день в 1913 году. Средняя суточная температура составила +12,0 °С, что на 0,1 °С ниже предыдущего рекорда, который был зафиксирован в этот день в 1908 году", - говорится в сообщении.

По климатической норме такая температура соответствует 24 сентябрю.

Напомним, прошедший месяц июнь в Киеве оказался теплее и дождливее климатической нормы. Так, среднемесячная температура воздуха июня в столице составила +20,6 °С, что на 2,4 °С выше климатической нормы. Кроме того, за месяц осадков в столице выпало 111 мм, что составило 152% климатической нормы.