Ключевая оппозиция. Почему депутаты пока не готовы обновить состав ЦИК

В четверг, 5 июля, Верховная Рада попытается со второй попытки изменить состав Центральной избирательной комиссии. Почему исход голосования остается под вопросом, разбирался Фокус

В четверг, 5 июля, Верховная Рада попытается со второй попытки изменить состав Центральной избирательной комиссии. Почему исход голосования все еще не определен, разбирался Фокус

В понедельник на заседании согласительного совета представитель президента в парламенте народный депутат Ирина Луценко (БПП) заявила, что глава государства настаивает на принятии решения об обновлении состава ЦИК.

"Глава государства настаивает на том, чтобы депутаты, наконец, приняли решение относительно обновления состава ЦИК. Мы уже обсуждали этот вопрос и приняли решение на профильном комитете, все диалоги и консультации уже состоялись", – говорила она.

Это уже вторая попытка изменить состав ЦИК. 19 апреля 2018 года вопрос был включен в повестку дня парламентского заседания, а депутатам розданы справочные материалы на предлагаемых кандидатов комиссии. Но, как сообщал тогда Фокус, в Раде не нашлось голосов для рассмотрения данного вопроса. Поэтому его даже не ставили на голосование.

Напомним, в состав ЦИК входит 15 человек. Полномочия 12 из них закончились еще в июне 2014 года, а в феврале 2017-го к ним присоединился еще один – итого 13. 18 апреля парламентский комитет по правовой политике и правосудию поддержал представление президента об увольнении 13 членов ЦИК. Он также рекомендовал назначить 14 новых кандидатов. Президент Порошенко подписал представление 5 февраля, в список кандидатов вошли: Ольга Желтова, Олег Конопольский, Светлана Кустова, Ольга Лотюк, Виталий Плукар, Михаил Вербенский – от БПП, Наталья Бернацкая, Ирина Ефремова, Леонтий Шипилов – от "Народного фронта", Татьяна Юзькова – от Радикальной партии, Евгений Радченко – от "Самопомочи", Андрей Евстигнеев – от "Батькивщины". Две кандидатуры выдвинули депутатские группы "Видродження" (Алла Басалаева) и "Воля народа" (Татьяна Слипачук).

Квотный торг

В ноябре 2015 года фракция "Оппозиционного блока" направила президенту шесть кандидатур в ЦИК, но ни одна из них не нашла поддержки. Позже фракция требовала для себя два места в комиссии, но рекомендовала только одного человека – нынешнего председателя комиссии Михаила Охендовского. В итоговое представление президента он не был включен. Во вторник, 3 июля, сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко заявил, что президент Порошенко предложил фракции одного кандидата.

"Согласно количеству народных депутатов, фракция "Оппозиционного блока" имеет право на 2 кандидатов"

"Президент предлагает нам одного кандидата. Мы считаем, что это банальный торг. Это не имеет ничего общего с квотным принципом. Фракция "Оппозиционного блока", согласно количеству народных депутатов, имеет право на 2 кандидатов. Дайте возможность сформировать ЦИК по закону. Все остальное – это торги, подковерная игра, "договорняки". Это не к нам. Мы это не принимаем", – процитировала Бойко пресс-служба партии.

Ранее пресс-секретарь Александра Вилкула, еще одного сопредседателя фракции, написал в Facebook, что 30 января 2018 года фракция рекомендовала президенту две кандидатуры в ЦИК – Сергея Румпу и Григория Москаленко.

Всему свое время

Сегодня было похоже, что вопрос обновления Центризбиркома больше волновал парламентских журналистов, чем самих народных депутатов. Заместитель председателя БПП Сергей Березенко заявил в кулуарах, что перед заседанием Рады в четверг будет проведено собрание фракции, на котором и решится вопрос голосования за смену состава Центризбиркома.

"Фронтовики" не желают обновлять Центризбирком, поскольку это будет означать, что возможны досрочные парламентские выборы"

"Мы считаем, что голосование за изменение состава ЦИК будет в четверг. Окончательное решение будет принято на заседании фракции с 9:00 до 10:00 в четверг в помещении Верховной Рады", — заявил он.

В свою очередь народный депутат Игорь Лапин ("Народный фронт") подчеркнул, что отсутствие кандидатов от "Оппозиционного блока" является проблемой, поскольку не отвечает требованиям Парламентской ассамблеи совета Европы.

"На данный момент есть 14 поданных кандидатов на 13 вакантных мест в ЦИК. До сих пор не подан кандидат в ЦИК от "Оппоблока". А это проблема. Ведь если мы не назначим состав новой ЦИК с учетом представительства от всех фракций, то можем наступить на те же грабли, что и Россия. Ведь в Резолюции ПАСЕ четко прописаны требования о представительстве всех политсил в новой комиссии", — сказал он журналистам в кулуарах.

"Планируют на четверг, все об этом говорят, но будет ли голосование и хватит ли голосов… здесь вопрос открытый", — сказал Фокусу народный депутат Виктор Чумак (внефракционный).

В свою очередь Сергей Соболев ("Батькивщина") отметил, что руководство фракции "Народного фронта" и БПП не могут достигнуть согласия в вопросе обновления ЦИК.

"Знаю, что постоянно идут торги, "фронтовики" не желают обновлять Центризбирком, поскольку это будет означать, что возможны досрочные парламентские выборы", — рассказал он изданию.

Моделирование ситуации

Примечательно, что слухи о возможных досрочных выборах обсуждали и в прошлый раз, в апреле, когда Рада пыталась обновить ЦИК.

"Сейчас в АП могут использовать админресурс, что должно принести свои плоды на возможных досрочных выборах"

"Ситуация выглядит нелогично, зачем менять состав Рады перед выборами президента, но ситуация действительно моделируется. Сейчас в АП могут использовать админресурс, что должно принести свои плоды на возможных досрочных выборах. И если Порошенко не выиграет президентские выборы, большинство в новом парламенте даст возможность торговаться с новым президентом", — говорит один из депутатов от "Народного фронта", который просит не называть его имени. По его словам, фракция не готова голосовать за состав ЦИК, в котором большинство будет сформировано под влиянием БПП. Поэтому здесь на выручку пришел "Оппозиционный блок", который в очередной раз вспомнил про своих кандидатов.

"Если вопрос ЦИК внесут в повестку дня, я думаю, что в четверг многие коллеги просто не дойдут до своих рабочих мест", — говорит он.

Без приглашения

Заместитель председателя Центризбиркома Андрей Магера утверждает, что в законе отсутствует квотный принцип выдвижения кандидатов от каждой парламентской фракции. Он также отмечает, что по закону нет ограничений в сроках, когда парламент может сменить состав комиссии.

"Даже за полгода или год перед выборами, закон не ограничивает сроки на смену комиссии. Но фактически ее новым членам нужно время, чтобы адаптироваться на новом месте, ознакомиться с избирательным законодательством, международной практикой, наблюдательным процессом, практикой работы комиссии", — сказал он Фокусу.

Магера отметил, что парламент может увольнять членов ЦИК, срок полномочий которых закончился, без их присутствия на заседании. Но для назначения новых – их присутствие в сессионном зале обязательно.

Кандидат в ЦИК от фракции БПП Светлана Кустова сказала Фокусу, что официального приглашения на заседание парламента в четверг еще не получала. Но как помощник народного депутата находится в Раде ежедневно. Ей неизвестно, получали ли приглашения другие кандидаты.

Напомним, нынешний состав ЦИК провел две президентские избирательные кампании и три парламентских — 2007, 2012, 2014 годов. И если Рада сможет сменить Центризбирком, на его плечи лягут две президентские и две парламентские избирательные кампании в 2019 и 2024 годах.