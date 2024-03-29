На второй срок не останется: в ЦИК объяснили статус Зеленского с 1 апреля

Срок президента определяется моментом выборов, а не временем пребывания на посту, поэтому с 1 апреля Владимир Зеленский будет оставаться главой государства, который занимает свой пост впервые, хоть и продлённо.

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Владимир Зеленский не будет считаться президентом Украины на втором сроке, хотя и будет оставаться законным главой государства, из-за того, что в стране действует военное положение. Об этом Новини.LIVE рассказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик.

"Ничего не меняется до тех пор, пока у нас действует военное положение и то законодательство о военном положении, которое существует. Это не будет второй срок Зеленского, это будет считаться продленным первый. Каждый срок президента определяется моментом выборов, а не сроком пребывания. Иначе можно было бы запутаться", — отметил Дубовик.

Напомним, что в Украине президента избирают раз в пять лет. Последний раз выборы проходили в 2019 году. Тогда Владимир Зеленский во втором туре победил пятого президента Украины Петра Порошенко. Если бы в феврале 2022 года не произошло полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины, то 31 марта 2024 года должны были бы состояться очередные выборы президента Украины. Однако пока Владимир Зеленский остается на своем посту без переизбрания.

В августе 2023 года сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм на пресс-конференции в Киеве заявил, что в 2024 году в Украине должны состояться выборы даже в условиях войны.

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