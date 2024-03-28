"Путину не выгодно завершать войну": четыре условия мира в Украине, — Зеленский (видео)

По мнению президента Украины, Владимир Путин "продает" россиянам идею Российской империи. Владимир Зеленский уверен, что диктатор не отступится, пока не захватит всю страну.

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Президент Украины Владимир Зеленский ответил, при каких условиях завершится война с Россией. Об этом известно из его интервью CBS News, опубликованного 28 марта.

Украинский лидер подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин не хочет заканчивать войну, потому что стремится быть "до смерти" у власти и никогда "сам с корабля своими ногами не выйдет". Кремль "продает" обществу идею возвращения Российской империи — через книги, интернет и телевидение.

"То есть для него не выгодно заканчивать войну, пока он нас не оккупирует", — отметил Зеленский.

В то же время оккупация, по его словам, означает для украинцев смерть. Президент заверил, что война будет продолжаться, пока "Украина не будет сильной".

"Украина еще не настолько сильная, какой может быть. Нам нужно дать возможность действовать на поле боя", — пояснил он.

Для этого Украине нужны:

системы Patriot, которые могут предоставить США и которые помогут разблокировать небо;

паритет в артиллерии для того, чтобы Силы обороны двигались вперед;

дальнобойные ракеты;

дипломатия.

"Если Россия знает, что ей на голову может прилететь дрон, она меньше стреляет. Если она будет знать, что у Украины есть ракеты, такие же дальнобойные как их Х или "Кинжалы", то они меньше будут стрелять и по людям, и по энергетике", — отметил Зеленский.

Лидер Украины также раскрыл количество комплексов Patriot, которые смогли бы ослабить Путина.

"5-7 систем ПВО Patriot от США защитят сегодня индустриальные платформы в Украине", — заверил он.

Президент объяснил, что эти комплексы дали бы возможность взрослым украинцам ходить на работу, а детям — учиться в школах.

"Поверьте, будут шаги вперед. И это будет послаблением для него внутри государства", — добавил Зеленский.

Интервью с Владимиром Зеленским (о завершении войны в Украине и ослаблении России — с 14:46)

Напомним, также Владимир Зеленский прокомментировал стрельбу в российском "Крокус Сити Холл". По его словам, Владимир Путин использует теракт для того, "чтобы не было Украины".

Президент предупредил, что ВС РФ могут пойти в наступление до лета. Он подчеркнул, что Украине нужна помощь партнеров, чтобы подготовить бригады для обороны земель.