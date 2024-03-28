"Путіну не вигідно завершувати війну": чотири умови миру в Україні, — Зеленський (відео)

На думку президента України, Володимир Путін "продає" росіянам ідею Російської імперії. Володимир Зеленський впевнений, що диктатор не відступиться, допоки не захопить усю країну.

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Президент України Володимир Зеленський відповів, за яких умов завершиться війна з Росією. Про це відомо з його інтерв’ю CBS News, опублікованого 28 березня.

Український лідер наголосив, що президент РФ Володимир Путін не хоче закінчувати війну, бо прагне бути "до смерті" при владі та ніколи "сам з корабля своїми ногами не вийде". Кремль "продає" суспільству ідею повернення Російської імперії — через книжки, інтернет та телебачення.

"Тобто для нього не вигідно закінчувати війну, допоки він нас не окупує", — зазначив Зеленський.

Водночас окупація, з його слів, означає для українців смерть. Президент запевнив, що війна триватиме, допоки "Україна не буде сильною".

"Україна ще не настільки сильна, якою може бути. Нам потрібно дати можливість діяти на полі бою", — пояснив він.

Для цього Україні потрібні:

системи Patriot, які можуть надати США і які допоможуть розблокувати небо;

паритет в артилерії для того, щоб Сили оборони рухались вперед;

далекобійні ракети;

дипломатія.

"Якщо Росія знає, що їй на голову може прилетіти дрон, вона менше стріляє. Якщо вона знатиме, що у України є ракети, такі ж далекобійні як їхні Х або "Кинджали", то вони менше стрілятимуть і по людях, і по енергетиці", — зазначив Зеленський.

Лідер України також розкрив кількість комплексів Patriot, які змогли б послабити Путіна.

"5-7 систем ППО Patriot від США захистять сьогодні індустріальні платформи в Україні", — запевнив він.

Президент пояснив, що ці комплекси дали б можливість дорослим українцям ходити на роботу, а дітям — вчитись у школах.

"Повірте, будуть кроки вперед. І це буде послабленням для нього всередині держави", — додав Зеленський.

Інтерв'ю з Володимиром Зеленським (про завершення війни в Україні та послаблення Росії — з 14:46)

Нагадаємо, також Володимир Зеленський прокоментував стрілянину у російському "Крокус Сіті Хол". З його слів, Володимир Путін використовує теракт для того, "щоб не було України".

Президент попередив, що ЗС РФ можуть піти в наступ до літа. Він наголосив, що Україні потрібна допомога партнерів, щоб підготувати бригади для оборони земель.