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Главная » Страна » Законы Украины будут вступать в силу после публикации в интернете

Законы Украины будут вступать в силу после публикации в интернете

Законы Украины будут вступать в силу после публикации в интернете
Верховная Рада / Фото: УНИАН

За соответствующий законопроект проголосовали 240 народных депутатов

05.07.18 630
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В Украине законы и нормативные акты теперь будут вступать в силу после публикации в интернете.

За соответствующий законопроект в четверг, 5 июля, проголосовали 240 народных депутатов, сообщает Lb.

Согласно документу, доведение до сведения населения законов Украины и других нормативно-правовых актов будет осуществляется путем их публикации на сайтах органов госвласти и органов местного самоуправления.

Планируется, что публикация законов и других актов парламента в газете "Голос Украины" будет считаться официальным обнародованием (опубликованием), а официальное опубликование постановления Кабинета министров Украины будет осуществляться в газете "Урядовый курьер".

При этом действие закона "О реформировании государственных и коммунальных печатных средств массовой информации" не распространяется на государственные печатные средства массовой информации, учредителями или соучредителями которых являются органы госвласти.

Отметим, ранее Главное научно-экспертное управление (ГНЭУ) Верховной Рады рекомендовало отклонить или вернуть на доработку 99 из 160 законопроектов, зарегистрированных в парламенте в текущем году.

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