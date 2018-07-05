Законы Украины будут вступать в силу после публикации в интернете

В Украине законы и нормативные акты теперь будут вступать в силу после публикации в интернете.
За соответствующий законопроект в четверг, 5 июля, проголосовали 240 народных депутатов, сообщает Lb.
Согласно документу, доведение до сведения населения законов Украины и других нормативно-правовых актов будет осуществляется путем их публикации на сайтах органов госвласти и органов местного самоуправления.
Планируется, что публикация законов и других актов парламента в газете "Голос Украины" будет считаться официальным обнародованием (опубликованием), а официальное опубликование постановления Кабинета министров Украины будет осуществляться в газете "Урядовый курьер".
При этом действие закона "О реформировании государственных и коммунальных печатных средств массовой информации" не распространяется на государственные печатные средства массовой информации, учредителями или соучредителями которых являются органы госвласти.
Отметим, ранее Главное научно-экспертное управление (ГНЭУ) Верховной Рады рекомендовало отклонить или вернуть на доработку 99 из 160 законопроектов, зарегистрированных в парламенте в текущем году.