Сбой связи: 7 верных способов улучшить уровень сигнала Android-смартфона и iPhone

Если ваш телефон не ловит сигнал или медленно передает данные, не беда. Можно самостоятельно решить эти проблемы, не прибегая к помощи специалистов.

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Бывает так, что даже находясь в зоне покрытия, сигнал смартфона все равно остается слабым. Или же вас не устраивает качество звука во время звонков. Исправить эти проблемы можно самостоятельно, если прибегнуть к советам от редакции издания PC Mag.

1. Переключите режим полета, перезагрузите или обновите смартфон

Если телефон не находит более сильный сигнал, попробуйте включить режим полета, подождите 10 секунд, а затем снова выключить его. В результате смартфон повторно проверит, какие сети доступны.

В некоторых случаях нужно перезагрузить телефон. Это необходимо, когда вы пересекаете международные границы, а иногда и тогда, когда вы входите или покидаете зоны роумингового оператора.

Иногда обновления программного обеспечения (ПО) телефона могут помочь решить проблемы с сигналом. Своевременно обновляйте ПО.

2. Купите новую SIM-карту (или очистите старую)

Если вы долгое время пользовались услугами одного оператора связи, ваша SIM-карта может не позволять вам подключаться к новейшим сетевым диапазонам. Также контакты карты могут быть загрязнены или изношены, что может привести к периодическим сбоям. Извлеките SIM-ку и очистите ее при помощи дезинфицирующей салфетки.

Вы также можете попросить у представителей службы поддержки вашего оператора новую SIM-карту последней модели.

Обратите внимание: если у вас iPhone 14 или новее, или любое другое устройство, использующее eSIM, вам не придется сталкиваться с проблемами, связанными с физической SIM-картой.

3. Найдите оптимальный сигнал 4G

4G и 5G имеют разные свойства сигнала и иногда исходят от разных вышек. Бывают случаи, когда сеть требует, чтобы телефон пытался поймать более слабый сигнал, находящийся дальше, только для того, чтобы он мог получить 5G. Дело в том, что чем новее сеть, в которой находится смартфон, тем эффективнее он использует ресурсы оператора связи.

Из-за слабого соединения некоторые устройства могут "зависнуть". В таком случае стоит переключаться между различными доступными сетевыми режимами. В конце концов, соединение 4G может быть быстрее, чем 5G, в зависимости от вашего местоположения.

На iPhone выберите "Настройки" — "Сотовая связь" — "Параметры сотовой связи" — "Голос и данные". Здесь вы можете выбрать между 5G On, 5G Auto и LTE (4G).

На телефоне Android перейдите в приложение "Настройки", чтобы получить доступ к разделу "Подключения", "Сеть и Интернет" или аналогичному. Выберите "Мобильная сеть", "SIM и сеть" или аналогичный. Вы должны увидеть возможность отключить службу 5G, тем самым ограничив ваше соединение 4G.

4. Используйте Wi-Fi вместо сотовой связи

Лучшей сетью для смартфона может быть домашняя сеть, в том числе и для звонков. Почти все современные телефоны поддерживают вызовы по Wi-Fi, которые обычно можно активировать в настройках сотовой связи или вызовов. Улучшить домашний Wi-Fi может быть проще, чем пытаться обеспечить сигнал сотовой связи там, где вы живете.

5. Обойдите преграды

Любое количество физических объектов может помешать приему сигнала смартфоном, включая кирпичи, бетон, стекло и металл. Поскольку в большинстве зданий используются эти материалы, у вас могут возникнуть проблемы с подключением в некоторых помещениях, включая ваш дом. Попробуйте прогуляться и посмотреть, лучше ли сигнал в другом месте. Хотя это может показаться глупым, открытое окно может быть причиной разницы между сильным и слабым сигналом (особенно, если ваш телефон подключается к mmWave 5G).

Подумайте о смене оператора мобильной связи, если у вас постоянно плохой сигнал.

6. Операторы могут замедлять связь

Операторы связи могут ограничить доступ устройства к самым быстрым частям своих сетей по нескольким причинам. Например, они могут намеренно замедлять работу в зависимости от ежемесячного лимита данных вашего тарифного плана. Например, ваш план предусматривает только 10 ГБ или 25 ГБ высокоскоростного сервиса. Как только вы превысите этот лимит, услуга может замедлиться до конца платежного цикла, часто до скорости 3G, равной 396 Кбит/с.

Однако более вероятно, что вы можете столкнуться с перегрузкой сети в реальном времени. Если вы заметили переменную скорость в зоне, где, как вы знаете, есть хорошее обслуживание, виновником может быть регулирование. Современные сети 5G могут обрабатывать гораздо больше трафика, чем LTE 4G, поэтому это не должно быть проблемой слишком часто, но она возникает, когда в определенной области собирается много людей.

В любом случае вам, возможно, придется набраться терпения и дождаться возобновления вашего платежного цикла или устранения перегрузок.

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7. Купите усилитель сотовой связи

Усилители сотовой связи — самое дорогое решение проблемы низкой производительности сети, но и самое эффективное. Они собирают слабые сигналы с помощью больших антенн, а затем ретранслируют их в вашем доме или автомобиле. Их стоимость стартует с 200 долларов за портативное устройство для одного смартфона и достигают 1200 долларов и более за системы для всего дома.

Ранее мы писали о том, что смартфон сможет работать в 2 раза быстрее: нужно изменить одну настройку ОС Android. Анимация некоторых элементов интерфейса занимает слишком много времени, но это легко исправить.