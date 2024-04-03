Збій зв'язку: 7 дієвих способів поліпшити рівень сигналу Android-смартфона та iPhone

Якщо ваш телефон не ловить сигнал або повільно передає дані, не біда. Можна самостійно вирішити ці проблеми, не вдаючись до допомоги фахівців.

Related video

Буває так, що навіть перебуваючи в зоні покриття, сигнал смартфона все одно залишається слабким. Або ж вас не влаштовує якість звуку під час дзвінків. Виправити ці проблеми можна самостійно, якщо вдатися до порад від редакції видання PC Mag.

1. Переключіть режим польоту, перезавантажте або оновіть смартфон

Якщо телефон не знаходить сильнішого сигналу, спробуйте ввімкнути режим польоту, почекайте 10 секунд, а потім знову вимкніть його. Зрештою смартфон повторно перевірить, які мережі доступні.

У деяких випадках потрібно перезавантажити телефон. Це необхідно, коли ви перетинаєте міжнародні кордони, а іноді й тоді, коли ви входите або залишаєте зони роумінгового оператора.

Іноді оновлення програмного забезпечення (ПЗ) телефону можуть допомогти вирішити проблеми з сигналом. Своєчасно оновлюйте ПЗ.

2. Купіть нову SIM-карту (або очистіть стару)

Якщо ви довгий час користувалися послугами одного оператора зв'язку, ваша SIM-карта може не дозволяти вам підключатися до новітніх мережевих діапазонів. Також контакти карти можуть бути забруднені або зношені, що може призвести до періодичних збоїв. Дістаньте SIM-картку й очистіть її за допомогою дезінфекційної серветки.

Ви також можете попросити у представників служби підтримки вашого оператора нову SIM-карту останньої моделі.

Зверніть увагу: якщо у вас iPhone 14 або новіше, або будь-який інший пристрій, що використовує eSIM, вам не доведеться стикатися з проблемами, пов'язаними з фізичною SIM-картою.

3. Знайдіть оптимальний сигнал 4G

4G і 5G мають різні властивості сигналу й іноді виходять від різних вишок. Бувають випадки, коли мережа вимагає, щоб телефон намагався зловити слабший сигнал, що знаходиться далі, тільки для того, щоб він міг отримати 5G. Річ у тім, що чим новіша мережа, в якій перебуває смартфон, тим ефективніше він використовує ресурси оператора зв'язку.

Через слабке з'єднання деякі пристрої можуть "зависнути". У такому разі варто перемикатися між різними доступними мережевими режимами. Зрештою, з'єднання 4G може бути швидшим, ніж 5G, залежно від вашого місця розташування.

На iPhone виберіть "Налаштування" — "Стільниковий зв'язок" — "Параметри стільникового зв'язку" — "Голос і дані". Тут ви можете вибрати між 5G On, 5G Auto і LTE (4G).

На телефоні Android перейдіть у додаток "Налаштування", щоб отримати доступ до розділу "Підключення", "Мережа та Інтернет" або аналогічного. Виберіть "Мобільна мережа", "SIM і мережа" або аналогічний. Ви повинні побачити можливість відключити службу 5G, тим самим обмеживши ваше з'єднання 4G.

4. Використовуйте Wi-Fi замість стільникового зв'язку

Найкращою мережею для смартфона може бути домашня мережа, зокрема й для дзвінків. Майже всі сучасні телефони підтримують виклики по Wi-Fi, які зазвичай можна активувати в налаштуваннях стільникового зв'язку або викликів. Поліпшити домашній Wi-Fi може бути простіше, ніж намагатися забезпечити сигнал стільникового зв'язку там, де ви живете.

5. Обійдіть перешкоди

Будь-яка кількість фізичних об'єктів може перешкодити прийому сигналу смартфоном, включно з цеглою, бетоном, склом і металом. Оскільки в більшості будівель використовуються ці матеріали, у вас можуть виникнути проблеми з підключенням у деяких приміщеннях, включно з вашим будинком. Спробуйте прогулятися і подивитися, чи кращий сигнал в іншому місці. Хоча це може здатися дурним, відкрите вікно може бути причиною різниці між сильним і слабким сигналом (особливо, якщо ваш телефон підключається до mmWave 5G).

Подумайте про зміну оператора мобільного зв'язку, якщо у вас постійно поганий сигнал.

6. Оператори можуть уповільнювати зв'язок

Оператори зв'язку можуть обмежити доступ пристрою до найшвидших частин своїх мереж з кількох причин. Наприклад, вони можуть навмисно уповільнювати роботу залежно від щомісячного ліміту даних вашого тарифного плану. Наприклад, ваш план передбачає лише 10 ГБ або 25 ГБ високошвидкісного сервісу. Щойно ви перевищите цей ліміт, послуга може сповільнитися до кінця платіжного циклу, часто до швидкості 3G, що дорівнює 396 Кбіт/с.

Однак більш імовірно, що ви можете зіткнутися з перевантаженням мережі в реальному часі. Якщо ви помітили змінну швидкість у зоні, де, як ви знаєте, є хороше обслуговування, винуватцем може бути регулювання. Сучасні мережі 5G можуть обробляти набагато більше трафіку, ніж LTE 4G, тому це не повинно бути проблемою надто часто, але вона виникає, коли в певній області збирається багато людей.

У будь-якому разі вам, можливо, доведеться набратися терпіння і дочекатися відновлення вашого платіжного циклу або усунення перевантажень.

Важливо

Найкращі смартфони березня 2024 року на думку користувачів: Honor X50 GT раптово став лідером

7. Купіть підсилювач стільникового зв'язку

Підсилювачі стільникового зв'язку — найдорожче рішення проблеми низької продуктивності мережі, але й найефективніше. Вони збирають слабкі сигнали за допомогою великих антен, а потім ретранслюють їх у вашому будинку або автомобілі. Їхня вартість стартує з 200 доларів за портативний пристрій для одного смартфона і досягає 1200 доларів і більше за системи для всього будинку.

Раніше ми писали про те, що смартфон зможе працювати в 2 рази швидше: потрібно змінити одне налаштування ОС Android. Анімація деяких елементів інтерфейсу займає занадто багато часу, але це легко виправити.