Найкращі смартфони березня 2024 року на думку користувачів: Honor X50 GT раптово став лідером

Власники моделі високо оцінили охолодження і акумулятор великої ємності, хоча цього не вистачило, щоб опинитися на першому місці рейтингу.

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Китайський бенчмарк AnTuTu традиційно провів опитування серед користувачів Android-смартфонів, щоб з'ясувати, яка з моделей була найкращою за підсумками попереднього місяця. Раптово в рейтингу з'явився новачок — Honor X50 GT, про що бенчмарк повідомив на своєму сайті.

Рейтинг був складений завдяки додатку AnTuTu, де користувачі можуть голосувати за той чи інший телефон. Оцінки людей не мають нічого спільного з оцінками продуктивності самого бенчмарка. Збір даних проходив з 1 по 31 березня 2024 року і був обмежений внутрішнім ринком Китаю.

Перше місце у Samsung Galaxy S23 Ultra, рейтинг: 95,4%.

Друге місце у iQOO 12 Pro, рейтинг: 95,35%.

Третє місце у Honor X50 GT, рейтинг: 94,62%.

Samsung Galaxy S23 Ultra залишається лідером списку похвал. За підсумками лютого він також посідав першу позицію. Нагадаємо технічні характеристики моделі:

діагональ екрану: 6.8 дюймів;

тип екрана: Dynamic AMOLED 2X;

камери: 200 Мп, 10 Мп, 12 Мп, 10 Мп;

чип: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2;

ємність акумулятора: 5000 мА-год;

захист: IP68.

iQOO 12 Pro, який посів друге місце, — це "старий знайомий" у списку продуктивності Android-фонів від AnTuTu. До речі, за підсумками лютого він теж посідав друге місце. Його технічні характеристики такі:

чип: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650-AB);

графічний процесор: Qualcomm Adreno 750, 903 МГц;

обсяг оперативної пам'яті: 16 Гб;

розміри: 75.4 x 164.33 x 8.58 мм;

вага: 210 г.

Honor X50 GT, який посів третє місце, є відносно новим продуктом, випущеним у січні цього року. Експерти AnTuTu відзначають, що незважаючи на доволі посередні характеристики, цей смартфон зміг потіснити з олімпу Xiaomi Mi 14 Ultra, який отримав від користувачів "бронзу" в лютому 2024 року. Вибір людей був настільки неочевидний, що в бенчмарку прозвали Honor X50 GT "темною конячкою".

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Користувачам сподобалися в цій моделі хороший контроль температури і акумулятор великої ємності. Крім того, стартова ціна Honor X50 GT становить лише 1999 юанів (276 доларів США — ред.), що робить його найдешевшим продуктом у трійці найкращих смартфонів зі списку похвал.

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